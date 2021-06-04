https://ria.ru/20210604/sfery-1735709856.html

Путин назвал три сферы, в которые Россия нарастит вложения

Путин назвал три сферы, в которые Россия нарастит вложения - РИА Новости, 04.06.2021

Путин назвал три сферы, в которые Россия нарастит вложения

Россия в предстоящие годы намерена нарастить вложения в транспортную, коммуникационную и туристическую сферы, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:04

2021-06-04T19:04

2021-06-04T19:04

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия в предстоящие годы намерена нарастить вложения в транспортную, коммуникационную и туристическую сферы, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).На встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний он отметил, что РФ ставит перед собой предметные цели и ориентиры по повышению инвестиционной привлекательности российского рынка. Эта работа направлена на том, чтобы, например, строить промышленные объекты в России было значительно выгоднее, проще и быстрее по сравнению с другими странами - конкурентами РФ, уточнил президент."И чтобы инвестор выбирал именно наши площадки для реализации своих деловых планов. Тем более, что в предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры, в проекты в сфере высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни людей", - сказал Путин.По его словам, "здесь Россия открывает широкие возможности для частной инициативы и выгодного приложения капитала".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/investitsii-1735635750.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика