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Сериал Netflix "Наследие Юпитера" закрыли после первого сезона
Сериал Netflix "Наследие Юпитера" закрыли после первого сезона - РИА Новости, 04.06.2021
Сериал Netflix "Наследие Юпитера" закрыли после первого сезона
Netflix закрыл свой супергеройский сериал "Наследие Юпитера", основанный на одноименной серии комиксов Image comics, после первого сезона (вышел 7 мая),... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T06:45
2021-06-04T06:45
2021-06-04T07:32
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Netflix закрыл свой супергеройский сериал "Наследие Юпитера", основанный на одноименной серии комиксов Image comics, после первого сезона (вышел 7 мая), сообщает Deadline. По информации издания, сотрудничество с исполнителями главных ролей, включая Лесли Бибб, Джоша Дюамеля, Елену Кампурис и других уже прекращено. Причины, по которой в компании приняли такое решение, не раскрывают. Но в ряде СМИ отмечают, что это произошло из-за низких рейтингов. Несмотря на это, автор комикса Марк Миллар настроен оптимистично. Он поблагодарил всех актеров за "великолепную работу", а также не исключил, что "Наследие Юпитера" еще может вернуться. В ближайшее время шоураннер планирует заняться проектом о суперзлодеях. За основу Марк Миллар планирует взять свой комикс под названием "Supercrooks" ("Суперворы"). Остальные подробности предстоящего шоу пока неизвестны, за исключением того, что это будет детективная история, вдохновленная работами Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, которыми всегда восхищался режиссер. Это не первый раз, когда Netflix закрывает свои сериалы, в которые до этого вложил миллионы долларов. Такое было с шоу "Леденящие душу приключения Сабрины", "Блеском" и некоторыми другими.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Netflix закрыл свой супергеройский сериал "Наследие Юпитера", основанный на одноименной серии комиксов Image comics, после первого сезона (вышел 7 мая), сообщает
Deadline.
По информации издания, сотрудничество с исполнителями главных ролей, включая Лесли Бибб, Джоша Дюамеля, Елену Кампурис и других уже прекращено. Причины, по которой в компании приняли такое решение, не раскрывают. Но в ряде СМИ отмечают
, что это произошло из-за низких рейтингов.
Несмотря на это, автор комикса Марк Миллар настроен оптимистично. Он поблагодарил всех актеров за "великолепную работу", а также не исключил, что "Наследие Юпитера" еще может вернуться.
"Мы уверены, что вернемся к "Наследию Юпитера" позже", — прокомментировал Миллар.
В ближайшее время шоураннер планирует заняться проектом о суперзлодеях. За основу Марк Миллар планирует взять свой комикс под названием "Supercrooks" ("Суперворы").
"Злодеи — самая веселая часть любой истории о супергероях. Делать что-то об антагонистах, с которыми сражаются добрые персонажи, кажется мне невероятно свежим, поскольку мы исследуем, каково быть плохим парнем в мире, кишащем хорошими ребятами", — пояснил Марк Миллар.
Остальные подробности предстоящего шоу пока неизвестны, за исключением того, что это будет детективная история, вдохновленная работами Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, которыми всегда восхищался режиссер.
Это не первый раз, когда Netflix закрывает свои сериалы, в которые до этого вложил миллионы долларов. Такое было с шоу "Леденящие душу приключения Сабрины", "Блеском" и некоторыми другими.