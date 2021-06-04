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Сериал Netflix "Наследие Юпитера" закрыли после первого сезона

Сериал Netflix "Наследие Юпитера" закрыли после первого сезона - РИА Новости, 04.06.2021

Сериал Netflix "Наследие Юпитера" закрыли после первого сезона

Netflix закрыл свой супергеройский сериал "Наследие Юпитера", основанный на одноименной серии комиксов Image comics, после первого сезона (вышел 7 мая),... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T06:45

2021-06-04T06:45

2021-06-04T07:32

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Netflix закрыл свой супергеройский сериал "Наследие Юпитера", основанный на одноименной серии комиксов Image comics, после первого сезона (вышел 7 мая), сообщает Deadline. По информации издания, сотрудничество с исполнителями главных ролей, включая Лесли Бибб, Джоша Дюамеля, Елену Кампурис и других уже прекращено. Причины, по которой в компании приняли такое решение, не раскрывают. Но в ряде СМИ отмечают, что это произошло из-за низких рейтингов. Несмотря на это, автор комикса Марк Миллар настроен оптимистично. Он поблагодарил всех актеров за "великолепную работу", а также не исключил, что "Наследие Юпитера" еще может вернуться. В ближайшее время шоураннер планирует заняться проектом о суперзлодеях. За основу Марк Миллар планирует взять свой комикс под названием "Supercrooks" ("Суперворы"). Остальные подробности предстоящего шоу пока неизвестны, за исключением того, что это будет детективная история, вдохновленная работами Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, которыми всегда восхищался режиссер. Это не первый раз, когда Netflix закрывает свои сериалы, в которые до этого вложил миллионы долларов. Такое было с шоу "Леденящие душу приключения Сабрины", "Блеском" и некоторыми другими.

https://ria.ru/20210331/americangods-1603480068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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