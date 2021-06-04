https://ria.ru/20210604/sergeev-1735600872.html

Александр Сергеев: каждого человека надо адресно расположить к вакцинации

Александр Сергеев: каждого человека надо адресно расположить к вакцинации - РИА Новости, 04.06.2021

Александр Сергеев: каждого человека надо адресно расположить к вакцинации

Пандемия коронавируса и ее влияние на те или иные сферы широко обсуждаются на проходящем Петербургском международном экономическом форуме – как в рамках его... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:00

2021-06-04T13:00

2021-06-04T13:00

петербургский международный экономический форум

россия

александр сергеев (ран)

петербургский международный экономический форум (фонд)

российская академия наук

пмэф

интервью

общество

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Пандемия коронавируса и ее влияние на те или иные сферы широко обсуждаются на проходящем Петербургском международном экономическом форуме – как в рамках его программы, так и в кулуарах. Среди других тем, которым посвящены сессии на ПМЭФ-2021, – борьба с изменением климата и развитие технологий как движущей силы развития государств. О том, как надо популяризировать вакцинацию от COVID-19 среди населения, в чем недостаток научных основ Парижского соглашения, и какие ценности надо вкладывать в школьников, из которых вырастет новая российская элита в разных областях, в интервью РИА Новости на полях форума рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.– Александр Михайлович, очень многие авторитетные люди у нас в стране популярно, в широком формате объясняли, почему нужно вакцинироваться от коронавируса. Вы сами про это говорили несколько раз. Но вакцинация, что скрывать, в России пока идет не очень активно. И коллективный иммунитет такими темпами сформируется не так скоро, как хотелось бы медикам. За счет чего, как вы полагаете, эту ситуацию можно переломить? Учитывая, что глава нашего государства заявил о недопустимости обязательной вакцинации.– Обязаловка абсолютно не нужна. Но что необходимо? Я считаю, важно устранить отдельные моменты, которые мешают общественному сознанию проникнуться пониманием того, что вакцинироваться обязательно нужно.– А что вы имеете в виду?– Я сейчас не говорю о недоинформированности – нет, все, конечно, знают о вакцинации. Но иногда у нас подчеркивается и раздувается ковид-диссидентство. Причем бывают ситуации, когда люди вроде бы от науки, от медицины в своих выступлениях, может быть, в пылу полемики или еще чего-нибудь допускают такие высказывания, после которых народ может сказать: "Если профессор-медик, светило, говорит такое, значит, вирус, вакцинация – это все фигня".– Так в том и дело, что это якобы светила. А простой человек не разберется, профессионалы перед ним или краснобаи.– Но извините, телевизионные каналы дают для таких выступлений лучшее время, повторяют эти передачи. И они вызывают сомнения у людей – надо вакцинироваться или нет. Это касается и государственных телевизионных каналов. Ну нельзя такое делать. Я понимаю, что существует прайм-тайм, чтобы смотрели больше. Но если есть государственная политика в области вакцинации, то за этим нужно следить. Я не призываю к тому, чтобы того или иного человека не допускать до ток-шоу, но, по крайней мере должны быть какие-то обращения к нему. Мне кажется, что все-таки государственные средства массовой информации должны больше работать здесь.Следующий момент – мне кажется, очень важным является личный пример. Ну почему мы стесняемся на уровне руководства наших министерств, ведомств медицинской направленности просто взять и рассказать: "Я вакцинировался и спустя четыре-пять месяцев делаю повторную прививку". И если такой влиятельный человек скажет: "У меня после прививки была головная боль, но потом ее как рукой сняло, и сейчас я независим от ситуации", вот такие личные примеры будут убедительными.Что еще важно в условиях всеобщей коммуникации. Мне кажется, очень важна работа с каждым человеком. У каждого есть мобильный телефон, смартфон. Огромное число людей сидят в соцсетях. Почему бы по-человечески располагающе не обратиться к ним таким путем? Есть в каком-нибудь районе медики, терапевты. Разошлите местным жителям весточки: "Мы вас очень ждем, скажите, когда вам удобнее было бы прийти вакцинироваться".– Ненавязчиво.– Именно ненавязчиво. Понятно, что человек может быть очень занят, так напишите в письме, в смске, условно говоря: "Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи".– И человек увидит, что к нему фактически обращаются лично.– Конечно! И это очень важно, что адресат почувствует, что врачи заботятся именно о нем персонально. У нас много таких возможностей. Вот мы их сейчас обсуждаем, но эти вещи надо делать. Мы сейчас где-то на 60 месте в мире по объему вакцинированных. При наличии вакцины, которую мы сделали первой.– И ведь нельзя же сказать, что вакцинация недоступна.– Конечно. Я не так давно, с месяц назад, был в сельской местности в районном центре. Посреди села стоит медицинский автобус – только приходи и вакцинируйся.Мы даже со стороны президиума Академии наук недавно обратились к обществу с пояснением, что чем мы скорее пройдем через вакцинацию, тем нам всем будет лучше.– Еще одна тема, обсуждаемая на нынешнем форуме, – это климат. Два года назад вы выступили с запомнившимися словами о том, как важно ученым всего мира изучать процессы таяния вечной мерзлоты, потому что в определенный момент она растает настолько, что выделившиеся объемы метана приведут к климатической катастрофе. Но сейчас на повестке борьба с выбросами CO2, "углеродный налог" и так далее. Однако не думаете ли вы, что если случится метановый коллапс, то все Парижское соглашение в секунду потеряет смысл?– Это острая тема. Можно даже не акцентировать внимание на метане, потому что для каждого из парниковых газов есть свои, скажем так, петли положительной обратной связи, которые могут сработать в силу чисто природных процессов, без какого-либо антропогенного влияния. И когда обсуждается наш ответ на изменение климата, то, к сожалению, не учитываются возможности таких чисто природных явлений. Я далек от утверждения, что этот процесс пошел, и что ни делай по Парижскому соглашению, сколько фабрик не отключай, ничего не получится, но то, что это необходимо исследовать, это факт.– То есть климатические модели, легшие в основу Парижского соглашения, не встроены в глобальные климатические модели с этими обратными связями для разных газов?– Не встроены, да. Не хватает изучения глобальных природных процессов. Хотя есть понимание, что это должно быть сделано. Но признания этого на политическом уровне пока не произошло.– И еще такой вопрос. Совсем недавно, на форуме "Молодежь и наука", вы заявили о низком уровне подготовки молодых людей, заканчивающих вузы и идущих в науку, и предложили начинать исправлять ситуацию еще со школы, строя обучение там на основе ценностей, присущих нашему народу и объединяющих его. Могли бы вы подробнее пояснить, что имели в виду?– В советское время были ценности, которые объединяли людей, что бы там ни говорили. И мы сейчас по-прежнему заняты поиском ценностей, объединяющих нашу страну. Одно время, увлеченные успехами Запада в развитии экономики, науки, мы хотели быстрее сделать как у них. Но там свои ценности. У того же западного бизнеса – там если ты получил прибыль больше других, то ты – герой капиталистического труда. Но у нас это не становится нашей общей ценностью. Наоборот, мы все чаще говорим о справедливости. По-разному понимаемой, но справедливости. В общем, мы пока не сконструировали набор общих ценностей, который бы нас объединил, способствовал бы траектории позитивного развития нашей огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны. Я, например, считаю, что одна из наших общих ценностей – мечта о покорении, освоении пространства. В нас это лежит практически генетически.– Причем мечта об освоении пространства сбывалась с помощью новых технологий: продвижение вширь, например, в Арктике шло с помощью новых ледоколов, да и движение вверх – мы же первыми вышли в космос.– Конечно. И в этом смысле пространственная мечта, развитие регионов, тоже у нас не очень сбывается. Но будущее за развитием на основе знаний и технологий. Это фундамент. И сейчас на форуме это тоже обсуждалось. Но не это ли должно быть одной из объединяющих нас ценностей? Наверное, так. Но понятно, что все начинается со школы. И готовы ли мы начинать воспитывать школьников в этой парадигме примата знаний и науки? Как это делать? Ведь совершенно очевидно, что в старших классах, когда ребята готовятся пойти в университеты, там это уже должно работать.– Они должны идти в конкретный вуз, понимая, зачем они это делают.– Да. Но что ориентирует ученика? Раньше говорили – родители, школа и улица. Но вместо улицы сейчас интернет. Родители все же объективно меньше занимаются детьми – им самим сейчас зачастую трудно. Остаются учителя. И важнейший, общегосударственный вопрос – готова ли наша школа этот примат знаний вкладывать в головы старшеклассников? Поэтому большая задача, в том числе и для Академии наук – помочь школам, чтобы это было сделано. Мы этим уже занимаемся в рамках проекта "Базовые школы Российской академии наук". Молодые профессора РАН очень активно там читают лекции.– Ну а есть ли уже отдача от таких школ?– Безусловно. Мы работаем в разных регионах со школами, которые традиционно успешно взаимодействуют совместно с университетами и являются поставщиками, скажем так, научно-технической элиты. Но если бы вы знали, с какой радостью учителя этих школ принимают нашу помощь, наши лекции! С их стороны реакция исключительно положительная, потому что они почувствовали, что им это надо. Некоторые регионы – Московская, Ульяновская области готовы вкладывать в это средства.Дальше возникает вопрос, как вместе со школьными учителями, а затем и с преподавателями вузов дать ребятам понять, что в них заинтересованы. Ведь реально если посмотреть, сколько из них реально в самом хорошем смысле помешаны на науке.– Таких всегда будет определенный процент – чисто по статистике.– Будет, но не очень много. Мы посчитали, что если реально в год обеспечим подготовку и защиту диссертаций в аспирантуре всего пяти тысячам молодых людей, бесконечно преданных науке, то этого хватит не только для воспроизводства научных кадров, но и для их усиления.Только в этом году контрольные цифры приема в университеты – это больше 400 тысяч мест бесплатно. То есть мы должны добиться, чтобы пять тысяч из них пришли в научную элиту и не были потеряны для науки. Нужно сделать то, что мы называем академическим сопровождением молодежи не только в школах, но и в университетах – чтобы ребята, ориентированные на науку, были под нашим контролем. Это тоже государственная задача. Мы видим, что наверху есть понимание этого. Время летит быстро, молодежь быстро придет и займет ключевые места и в науке, и в экономике, в системе управления. И нам очень важно позаботиться о качестве вот этой научно-технологической элиты, которая должна строить наше будущее.

https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735422989.html

https://ria.ru/20210603/mishustin-1735415635.html

https://ria.ru/20210528/klimat-1734554255.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/arktika-1732427558.html

https://na.ria.ru/20210601/vuzy-1735042189.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр сергеев (ран), петербургский международный экономический форум (фонд), российская академия наук, пмэф, интервью, общество