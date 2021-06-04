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Захарова рассказала о состоянии Сапеги
Захарова рассказала о состоянии Сапеги - РИА Новости, 04.06.2021
Захарова рассказала о состоянии Сапеги
Арестованная в Минске россиянка Софья Сапега чувствует себя нормально, на нее не оказывалось мер физического воздействия, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:16
2021-06-04T22:13
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Арестованная в Минске россиянка Софья Сапега чувствует себя нормально, на нее не оказывалось мер физического воздействия, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

Захарова рассказала о состоянии Сапеги

18:16 04.06.2021 (обновлено: 22:13 04.06.2021)
 
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"София Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Арестованная в Минске россиянка Софья Сапега чувствует себя нормально, на нее не оказывалось мер физического воздействия, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я скажу, что было сделано буквально за последние дни: 28 мая белорусские власти предоставили нашему посольству в Минске многократное разрешение на посещение Софьи Сапеги, и мы рассчитываем на то, что будем использовать эту возможность. Адвокат посетил ее 28 мая и сообщил, что она нормально себя чувствует, и мер физического воздействия на нее не оказывалось", - сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 19:38В мире
Адвокат сообщил о состоявшихся следственных действиях с Сапегой
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
 
 
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