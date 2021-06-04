https://ria.ru/20210604/sapega-1735697267.html

Захарова рассказала о состоянии Сапеги

Захарова рассказала о состоянии Сапеги - РИА Новости, 04.06.2021

Захарова рассказала о состоянии Сапеги

Арестованная в Минске россиянка Софья Сапега чувствует себя нормально, на нее не оказывалось мер физического воздействия, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:16

2021-06-04T18:16

2021-06-04T22:13

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Арестованная в Минске россиянка Софья Сапега чувствует себя нормально, на нее не оказывалось мер физического воздействия, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/sapega-1735157797.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире