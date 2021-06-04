Захарова рассказала о состоянии Сапеги
18:16 04.06.2021 (обновлено: 22:13 04.06.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Арестованная в Минске россиянка Софья Сапега чувствует себя нормально, на нее не оказывалось мер физического воздействия, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я скажу, что было сделано буквально за последние дни: 28 мая белорусские власти предоставили нашему посольству в Минске многократное разрешение на посещение Софьи Сапеги, и мы рассчитываем на то, что будем использовать эту возможность. Адвокат посетил ее 28 мая и сообщил, что она нормально себя чувствует, и мер физического воздействия на нее не оказывалось", - сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.