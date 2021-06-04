https://ria.ru/20210604/sanktsii-1735706025.html

Санкции против Белоруссии навредят европейцам, заявил постпред России

Санкции против Белоруссии навредят европейцам, заявил постпред России - РИА Новости, 04.06.2021

Санкции против Белоруссии навредят европейцам, заявил постпред России

Решение Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям использовать своё воздушное пространство было ожидаемым, но оно вредит самим европейцам, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:47

2021-06-04T18:47

2021-06-04T19:06

петербургский международный экономический форум

россия

санкции

петербургский международный экономический форум (фонд)

белавиа

владимир чижов

евросоюз

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Решение Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям использовать своё воздушное пространство было ожидаемым, но оно вредит самим европейцам, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствие с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не будет касаться гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов."Этого следовало ожидать, они разминались достаточно долго. Зачем они сделали - непонятно. Кому они навредили? Они навредили не только пассажирам "Белавиа", но в равной степени и пассажирам своих компаний", - сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ.Он отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме "встречал людей, которые жаловались, что им трудно было сюда добраться из-за отмены рейсов"."Вы понимаете, как сейчас часто делается, решение объявляется не только до завершения расследования, а даже до его начала. Белорусская сторона собрала все материалы, документы и направила ИКАО, в ИКАО соответствующее расследование начато. Оно займёт какое-то время, другое дело, что ИКАО не принимает юридически обязывающих решений, но в любом случае его выводы будут серьёзным фактором, который никто не сможет игнорировать", - добавил Чижов.

https://ria.ru/20210604/belorussiya-1735684264.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/lukashenko-1735622858.html

россия

белоруссия

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россия, санкции, петербургский международный экономический форум (фонд), белавиа, владимир чижов, евросоюз, белоруссия