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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/sanktsii-1735706025.html
Санкции против Белоруссии навредят европейцам, заявил постпред России
Санкции против Белоруссии навредят европейцам, заявил постпред России - РИА Новости, 04.06.2021
Санкции против Белоруссии навредят европейцам, заявил постпред России
Решение Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям использовать своё воздушное пространство было ожидаемым, но оно вредит самим европейцам, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:47
2021-06-04T19:06
петербургский международный экономический форум
россия
санкции
петербургский международный экономический форум (фонд)
белавиа
владимир чижов
евросоюз
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Решение Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям использовать своё воздушное пространство было ожидаемым, но оно вредит самим европейцам, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствие с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не будет касаться гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов."Этого следовало ожидать, они разминались достаточно долго. Зачем они сделали - непонятно. Кому они навредили? Они навредили не только пассажирам "Белавиа", но в равной степени и пассажирам своих компаний", - сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ.Он отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме "встречал людей, которые жаловались, что им трудно было сюда добраться из-за отмены рейсов"."Вы понимаете, как сейчас часто делается, решение объявляется не только до завершения расследования, а даже до его начала. Белорусская сторона собрала все материалы, документы и направила ИКАО, в ИКАО соответствующее расследование начато. Оно займёт какое-то время, другое дело, что ИКАО не принимает юридически обязывающих решений, но в любом случае его выводы будут серьёзным фактором, который никто не сможет игнорировать", - добавил Чижов.
https://ria.ru/20210604/belorussiya-1735684264.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/lukashenko-1735622858.html
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россия, санкции, петербургский международный экономический форум (фонд), белавиа, владимир чижов, евросоюз, белоруссия

Санкции против Белоруссии навредят европейцам, заявил постпред России

18:47 04.06.2021 (обновлено: 19:06 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Решение Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям использовать своё воздушное пространство было ожидаемым, но оно вредит самим европейцам, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.
В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствие с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не будет касаться гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов.
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"Этого следовало ожидать, они разминались достаточно долго. Зачем они сделали - непонятно. Кому они навредили? Они навредили не только пассажирам "Белавиа", но в равной степени и пассажирам своих компаний", - сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ.
Он отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме "встречал людей, которые жаловались, что им трудно было сюда добраться из-за отмены рейсов".
"Вы понимаете, как сейчас часто делается, решение объявляется не только до завершения расследования, а даже до его начала. Белорусская сторона собрала все материалы, документы и направила ИКАО, в ИКАО соответствующее расследование начато. Оно займёт какое-то время, другое дело, что ИКАО не принимает юридически обязывающих решений, но в любом случае его выводы будут серьёзным фактором, который никто не сможет игнорировать", - добавил Чижов.
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Петербургский международный экономический форумРоссияСанкцииПетербургский международный экономический форум (фонд)БелавиаВладимир ЧижовЕвросоюзБелоруссия
 
 
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