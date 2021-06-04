В Кремле оценили слова Дерипаски о "самоподрыве" оппозиции
13:40 04.06.2021 (обновлено: 23:36 04.06.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Оппозиция не мешает развитию России, пока действует в правовом поле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова миллиардера Олега Дерипаски на ПМЭФ-2021, который заявил, что попытка оппозиции консолидироваться завершилась ее "самоподрывом", после чего началось десятилетие стабильности.
"Не оппозиция мешает. Наверное, всегда развитию мешает все-таки та часть оппозиции, которой не нужен закон, которая провоцирует ситуацию и выход за рамки закона. Да, это мешает развитию", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, возможен ли в России мораторий на изменение политических законов в сторону ужесточения, Песков ответил, что для совершенствования политической системы необходимы постоянные изменения.
"Общество не стоит на месте, страна не стоит на месте, она постоянно развивается. И общество, и страна сталкиваются с новыми вызовами", — пояснил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.