https://ria.ru/20210604/samopodryv-1735614909.html

В Кремле оценили слова Дерипаски о "самоподрыве" оппозиции

В Кремле оценили слова Дерипаски о "самоподрыве" оппозиции - РИА Новости, 04.06.2021

В Кремле оценили слова Дерипаски о "самоподрыве" оппозиции

Оппозиция не мешает развитию России, пока действует в правовом поле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:40

2021-06-04T13:40

2021-06-04T23:36

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий песков

олег дерипаска

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Оппозиция не мешает развитию России, пока действует в правовом поле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова миллиардера Олега Дерипаски на ПМЭФ-2021, который заявил, что попытка оппозиции консолидироваться завершилась ее "самоподрывом", после чего началось десятилетие стабильности.Отвечая на вопрос, возможен ли в России мораторий на изменение политических законов в сторону ужесточения, Песков ответил, что для совершенствования политической системы необходимы постоянные изменения."Общество не стоит на месте, страна не стоит на месте, она постоянно развивается. И общество, и страна сталкиваются с новыми вызовами", — пояснил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735550371.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, олег дерипаска, экономика