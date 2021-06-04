https://ria.ru/20210604/samolet-1735664480.html
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Баренцевым морем
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 04.06.2021
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил самолет патрульной авиации ВВС США над Баренцевым морем, сообщили в пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:23
2021-06-04T16:23
2021-06-04T16:28
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский МиГ-31 сопроводил самолет патрульной авиации ВВС США над Баренцевым морем, сообщили в пресс-служба Северного флота.Отмечается, что 4 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель."Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС США и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.Добавляется, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Подчеркивается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграницы не допущено.
https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/nevidimka-1734418190.html
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безопасность, россия, баренцево море, сша, в мире, ввс сша, миг-31