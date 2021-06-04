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В Южно-Сахалинске аварийно сел самолет
В Южно-Сахалинске аварийно сел самолет - РИА Новости, 04.06.2021
В Южно-Сахалинске аварийно сел самолет
Самолет, летевший на север Сахалина, аварийно приземлился в Южно-Сахалинске, сообщает в пятницу пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T03:32
2021-06-04T06:57
"аврора"
сахалин
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Самолет, летевший на север Сахалина, аварийно приземлился в Южно-Сахалинске, сообщает в пятницу пресс-служба аэропорта."По технической причине рейс HZ-3630 авиакомпании "Аврора", вылетевший в 09.12 (01.12 мск) в Оху из Южно-Сахалинска, вернулся обратно и благополучно совершил посадку в аэропорту "Южно- Сахалинск" в 10.19 (02.19 мск). На борту самолета 34 пассажира", - говорится в сообщении.По предварительным данным, никто не пострадал. Местные СМИ сообщают, что возможной причиной ЧП стала неисправность гидравлической системы.В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что сотрудники ведомства начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.По информации следствия, самолет вернулся в пункт вылета из-за возможной технической неисправности. Во время проверки следствие установит обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято законное решение, сообщили в управлении.
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"аврора", сахалин, южно-сахалинск, происшествия

В Южно-Сахалинске аварийно сел самолет

03:32 04.06.2021 (обновлено: 06:57 04.06.2021)
 
© Фото : Аэропорт Южно-СахалинскАэропорт "Южно-Сахалинск"
Аэропорт Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Аэропорт Южно-Сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Самолет, летевший на север Сахалина, аварийно приземлился в Южно-Сахалинске, сообщает в пятницу пресс-служба аэропорта.
"По технической причине рейс HZ-3630 авиакомпании "Аврора", вылетевший в 09.12 (01.12 мск) в Оху из Южно-Сахалинска, вернулся обратно и благополучно совершил посадку в аэропорту "Южно- Сахалинск" в 10.19 (02.19 мск). На борту самолета 34 пассажира", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, никто не пострадал. Местные СМИ сообщают, что возможной причиной ЧП стала неисправность гидравлической системы.
В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что сотрудники ведомства начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.
По информации следствия, самолет вернулся в пункт вылета из-за возможной технической неисправности. Во время проверки следствие установит обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято законное решение, сообщили в управлении.
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"Аврора"СахалинЮжно-СахалинскПроисшествия
 
 
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