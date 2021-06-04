https://ria.ru/20210604/samokat-1735610928.html

Песков прокомментировал идею ограничить скорость самокатов

Песков прокомментировал идею ограничить скорость самокатов - РИА Новости, 04.06.2021

Песков прокомментировал идею ограничить скорость самокатов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею об ограничении скорости электросамокатов, заявил, что необходимо придерживаться принципа... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:25

2021-06-04T13:25

2021-06-04T13:55

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

дмитрий песков

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею об ограничении скорости электросамокатов, заявил, что необходимо придерживаться принципа разумности, главное, чтобы не было опасности.Члены Совета по правам человека при президенте РФ ранее направили в МВД предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств. В частности, они предложили ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами."Главное, чтобы не было опасности. Главное, чтоб увечий никому не было. Но везде, наверное, должна быть разумность", - сказал он журналистам на ПМЭФ.Песков отметил, что сам он не пользуется электросамокатами. "Нет, к сожалению. Хотя я очень завидую тем, кто в хорошую погоду их использует", - сказал он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/elektrosamokat-1735584616.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, дмитрий песков, общество