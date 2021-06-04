https://ria.ru/20210604/samara-1735682083.html

Самарская область вошла в топ-10 рейтинга состояния инвестклимата АСИ

Самарская область вошла в топ-10 рейтинга состояния инвестклимата АСИ - РИА Новости, 04.06.2021

Самарская область вошла в топ-10 рейтинга состояния инвестклимата АСИ

Самарская область заняла восьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:17

2021-06-04T17:17

2021-06-04T17:17

россия

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

петербургский международный экономический форум (фонд)

весна

самара

самарская область

экономика

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САМАРА, 4 июн – РИА Новости. Самарская область заняла восьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года, сообщила пресс-служба правительства региона.В пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева озвучила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ за 2020 год."По поручению губернатора Дмитрия Азарова были внедрены меры поддержки бизнеса, которые дополнили федеральные (меры - ред.), введенные по инициативе главы государства. Помощь региона высоко оценили предприниматели, ведущие бизнес в губернии, – в рейтинге АСИ в этом году Самарская область поднялась на 14 позиций, заняв восьмое место", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Самарская область четвертый год показывает одну из лучших динамик по России, за это время поднявшись в рейтинге на 57 позиций. Отмечается, что такого результата региону удалось добиться благодаря планомерной работе по улучшению инвестиционного климата. По поручению Азарова региональное правительство во взаимодействии с бизнес-сообществом разрабатывает меры поддержки и механизмы, которые делают Самарскую область комфортной и привлекательной с точки зрения ведения бизнеса. Параллельно с устранением административных барьеров в регионе ведется постоянная работа по развитию инвестиционной инфраструктуры.Кроме того, по оценкам министерства экономического развития РФ и федеральных экспертов, в 2020 году Самарская область стала абсолютным лидером по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства. Весной этого года два ГЧП-проекта вошли в список лучших мировых практик премии Организации Объединенных Наций. Это проект строительства моста через Волгу в районе села Климовка и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самаре."Это действительно большой успех. Но дело не в рейтингах, дело в тех изменениях, которые происходят на территории Самарской области во всех сферах, и что очень важно – в сфере привлечения инвестиций… Подтверждением нашей успешной работы стало то, что на форуме мы подписываем новые многомиллиардные соглашения, а это – инвестиции в Самарскую область, это новые высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места, это развитие экологических проектов, это развитие логистики, это шанс для наших товаропроизводителей попасть на платформы мировой торговли", – цитирует Азарова пресс-служба.

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https://ria.ru/20210602/pmef-1735217923.html

россия

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), петербургский международный экономический форум (фонд), весна, самара, самарская область, экономика