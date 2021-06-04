https://ria.ru/20210604/rosprirodnadzor-1735578973.html

Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 04.06.2021

Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:27

2021-06-04T11:27

2021-06-04T11:39

петербургский международный экономический форум

светлана радионова

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Радионова опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что Росприроднадзор всегда будет отстаивать в судах полное возмещение ущерба экологии.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Радионова была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/peskov-1735561241.html

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2021

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светлана радионова, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество