https://ria.ru/20210604/rosprirodnadzor-1735578973.html
Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 04.06.2021
Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:27
2021-06-04T11:27
2021-06-04T11:39
петербургский международный экономический форум
светлана радионова
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Радионова опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что Росприроднадзор всегда будет отстаивать в судах полное возмещение ущерба экологии.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Радионова была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/peskov-1735561241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана радионова, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Радионова опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что Росприроднадзор всегда будет отстаивать в судах полное возмещение ущерба экологии.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Радионова была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ
в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге
. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.