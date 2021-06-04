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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/rosprirodnadzor-1735578973.html
Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 04.06.2021
Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:27
2021-06-04T11:39
петербургский международный экономический форум
светлана радионова
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Радионова опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что Росприроднадзор всегда будет отстаивать в судах полное возмещение ущерба экологии.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Радионова была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
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светлана радионова, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество

Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

11:27 04.06.2021 (обновлено: 11:39 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Радионова опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что Росприроднадзор всегда будет отстаивать в судах полное возмещение ущерба экологии.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Радионова была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".
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МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
 
Петербургский международный экономический форумСветлана РадионоваПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
 
 
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