https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735642753.html

Рогозин назвал работу в "Роскосмосе" неблагодарной

Рогозин назвал работу в "Роскосмосе" неблагодарной - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин назвал работу в "Роскосмосе" неблагодарной

Работа в "Роскосмосе" непростая и неблагодарная, но интересная, заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:14

2021-06-04T15:14

2021-06-04T23:02

россия

космос - риа наука

роскосмос

нато

дмитрий рогозин

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работа в "Роскосмосе" непростая и неблагодарная, но интересная, заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин."Жаловаться не хочу, работа-то интересная... для таких, как я, которые с опытом боевым и думским, и работой в НАТО, и восстановлением оборонно-промышленного комплекса", - добавил Рогозин.

https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735635961.html

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россия, космос - риа наука, роскосмос, нато, дмитрий рогозин, общество