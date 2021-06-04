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Рогозин назвал работу в "Роскосмосе" неблагодарной
Рогозин назвал работу в "Роскосмосе" неблагодарной - РИА Новости, 04.06.2021
Рогозин назвал работу в "Роскосмосе" неблагодарной
Работа в "Роскосмосе" непростая и неблагодарная, но интересная, заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:14
2021-06-04T15:14
2021-06-04T23:02
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работа в "Роскосмосе" непростая и неблагодарная, но интересная, заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин."Жаловаться не хочу, работа-то интересная... для таких, как я, которые с опытом боевым и думским, и работой в НАТО, и восстановлением оборонно-промышленного комплекса", - добавил Рогозин.
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735635961.html
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