https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735555622.html

"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции

"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции - РИА Новости, 04.06.2021

"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции

"Роскосмос" в ближайшие дни представит в правительство РФ дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:41

2021-06-04T09:41

2021-06-04T09:43

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшие дни представит в правительство РФ дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."В ближайшие дни мы внесем в правительство обширный доклад с дорожной картой создания РОСС, после - открываем эскизный проект, считаем, в какую сумму это обойдется, делаем доклад правительству для принятия окончательного решения", - сказал он.Окончательное решение о создании Российской орбитальной служебной станции не принято, сообщил в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Конечно, оно не может быть принято, пока не будет эскизного проекта, пока мы не поймем, есть ли у государства финансовые возможности развернуть такую станцию. Технические возможности у нас, безусловно, есть. "Роскосмос" готов это сделать", - сказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.Форум проходит 2-5 июня в очном формате, РИА Новости выступает его информационным партнером.Ранее сообщалось, что Россия может выйти из проекта МКС и создать национальную станцию.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735553954.html

https://ria.ru/20210604/rogozin-1735551357.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин