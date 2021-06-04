https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735555622.html
"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции
"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции - РИА Новости, 04.06.2021
"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции
"Роскосмос" в ближайшие дни представит в правительство РФ дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:41
2021-06-04T09:41
2021-06-04T09:43
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшие дни представит в правительство РФ дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."В ближайшие дни мы внесем в правительство обширный доклад с дорожной картой создания РОСС, после - открываем эскизный проект, считаем, в какую сумму это обойдется, делаем доклад правительству для принятия окончательного решения", - сказал он.Окончательное решение о создании Российской орбитальной служебной станции не принято, сообщил в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Конечно, оно не может быть принято, пока не будет эскизного проекта, пока мы не поймем, есть ли у государства финансовые возможности развернуть такую станцию. Технические возможности у нас, безусловно, есть. "Роскосмос" готов это сделать", - сказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.Форум проходит 2-5 июня в очном формате, РИА Новости выступает его информационным партнером.Ранее сообщалось, что Россия может выйти из проекта МКС и создать национальную станцию.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735553954.html
https://ria.ru/20210604/rogozin-1735551357.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
"Роскосмос
" в ближайшие дни представит в правительство РФ
дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин
.
"В ближайшие дни мы внесем в правительство обширный доклад с дорожной картой создания РОСС, после - открываем эскизный проект, считаем, в какую сумму это обойдется, делаем доклад правительству для принятия окончательного решения", - сказал он.
Окончательное решение о создании Российской орбитальной служебной станции не принято, сообщил в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Конечно, оно не может быть принято, пока не будет эскизного проекта, пока мы не поймем, есть ли у государства финансовые возможности развернуть такую станцию. Технические возможности у нас, безусловно, есть. "Роскосмос" готов это сделать", - сказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.
Форум проходит 2-5 июня в очном формате, РИА Новости выступает его информационным партнером.
Ранее сообщалось, что Россия может выйти из проекта МКС и создать национальную станцию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.