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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735555622.html
"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции
"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции - РИА Новости, 04.06.2021
"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции
"Роскосмос" в ближайшие дни представит в правительство РФ дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:41
2021-06-04T09:43
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшие дни представит в правительство РФ дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."В ближайшие дни мы внесем в правительство обширный доклад с дорожной картой создания РОСС, после - открываем эскизный проект, считаем, в какую сумму это обойдется, делаем доклад правительству для принятия окончательного решения", - сказал он.Окончательное решение о создании Российской орбитальной служебной станции не принято, сообщил в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Конечно, оно не может быть принято, пока не будет эскизного проекта, пока мы не поймем, есть ли у государства финансовые возможности развернуть такую станцию. Технические возможности у нас, безусловно, есть. "Роскосмос" готов это сделать", - сказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.Форум проходит 2-5 июня в очном формате, РИА Новости выступает его информационным партнером.Ранее сообщалось, что Россия может выйти из проекта МКС и создать национальную станцию.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735553954.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции

09:41 04.06.2021 (обновлено: 09:43 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" в ближайшие дни представит в правительство РФ дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"В ближайшие дни мы внесем в правительство обширный доклад с дорожной картой создания РОСС, после - открываем эскизный проект, считаем, в какую сумму это обойдется, делаем доклад правительству для принятия окончательного решения", - сказал он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
09:32Петербургский международный экономический форум
"Роскосмос" сформирует единую космическую программу
Окончательное решение о создании Российской орбитальной служебной станции не принято, сообщил в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Конечно, оно не может быть принято, пока не будет эскизного проекта, пока мы не поймем, есть ли у государства финансовые возможности развернуть такую станцию. Технические возможности у нас, безусловно, есть. "Роскосмос" готов это сделать", - сказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.
Форум проходит 2-5 июня в очном формате, РИА Новости выступает его информационным партнером.
Ранее сообщалось, что Россия может выйти из проекта МКС и создать национальную станцию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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