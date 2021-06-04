https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735553954.html
"Роскосмос" сформирует единую космическую программу
"Роскосмос" сформирует единую космическую программу - РИА Новости, 04.06.2021
"Роскосмос" сформирует единую космическую программу
"Роскосмос" приступает к формированию единой космической программы на 10-летний период, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:32
2021-06-04T09:32
2021-06-04T09:32
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" приступает к формированию единой космической программы на 10-летний период, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости на ПМЭФ-21."Сейчас мы приступаем к фактическому формированию единой государственной программы космической деятельности России, куда все остальные программы войдут в виде подпрограмм", - сказал он.Ранее планировалось, что единая программа будет подготовлена и принята к концу 2020 года.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20210604/rogozin-1735551357.html
https://ria.ru/20210525/knopka-1733805875.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин