Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/rogozin-1735738475.html
Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года - РИА Новости, 04.06.2021
Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию, что в беседе с главой НАСА он подтвердил готовность продлить работу Международной космической... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T23:56
2021-06-04T23:56
билл нельсон
россия
ркц "прогресс"
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию, что в беседе с главой НАСА он подтвердил готовность продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года.Рогозин в пятницу провёл первые телефонные переговоры с новым главой НАСА Биллом Нельсоном. Роскосмос информировал, что Нельсон сообщил Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Ранее сообщалось, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию. Ряд СМИ написал, что Рогозин якобы поддержал идею главы НАСА о продлении эксплуатации МКС до 2030 года."Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" - производителя ракет космического назначения "Союз-2", - написал Рогозин у себя в Telegram-канале.Он пояснил, что строить планы на будущее можно будет только после того, как американская сторона снимет санкции.
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735642753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билл нельсон, россия, ркц "прогресс", международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, дмитрий рогозин

Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года

23:56 04.06.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© NASA / Roscosmos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию, что в беседе с главой НАСА он подтвердил готовность продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года.
Рогозин в пятницу провёл первые телефонные переговоры с новым главой НАСА Биллом Нельсоном. Роскосмос информировал, что Нельсон сообщил Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Ранее сообщалось, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию. Ряд СМИ написал, что Рогозин якобы поддержал идею главы НАСА о продлении эксплуатации МКС до 2030 года.
"Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" - производителя ракет космического назначения "Союз-2", - написал Рогозин у себя в Telegram-канале.
Он пояснил, что строить планы на будущее можно будет только после того, как американская сторона снимет санкции.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 15:14
Рогозин назвал работу в "Роскосмосе" неблагодарной
 
Билл НельсонРоссияРКЦ "Прогресс"Международная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСАДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния