https://ria.ru/20210604/rogozin-1735738475.html

Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года

Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию, что в беседе с главой НАСА он подтвердил готовность продлить работу Международной космической... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T23:56

2021-06-04T23:56

2021-06-04T23:56

билл нельсон

россия

ркц "прогресс"

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию, что в беседе с главой НАСА он подтвердил готовность продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года.Рогозин в пятницу провёл первые телефонные переговоры с новым главой НАСА Биллом Нельсоном. Роскосмос информировал, что Нельсон сообщил Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Ранее сообщалось, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию. Ряд СМИ написал, что Рогозин якобы поддержал идею главы НАСА о продлении эксплуатации МКС до 2030 года."Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" - производителя ракет космического назначения "Союз-2", - написал Рогозин у себя в Telegram-канале.Он пояснил, что строить планы на будущее можно будет только после того, как американская сторона снимет санкции.

https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735642753.html

россия

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билл нельсон, россия, ркц "прогресс", международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, дмитрий рогозин