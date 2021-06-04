https://ria.ru/20210604/rogozin-1735575222.html

Рогозин рассказал, что обсудит с новым главой НАСА

Рогозин рассказал, что обсудит с новым главой НАСА - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин рассказал, что обсудит с новым главой НАСА

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу вечером проведет телефонный разговор с новым главой НАСА Биллом Нельсоном, в ходе которого обсудит судьбу МКС. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:11

2021-06-04T11:11

2021-06-04T11:19

билл нельсон

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

сша

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу вечером проведет телефонный разговор с новым главой НАСА Биллом Нельсоном, в ходе которого обсудит судьбу МКС."У меня сегодня состоится телефонный разговор с главой НАСА господином Нельсоном. Сегодня вечером. Это (судьба МКС - ред.) будет одна из тем, которые будем обсуждать", - сказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.РФ планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Рогозин заявлял, что одним из вариантов может стать передача Россией США ответственности за свой сегмент МКС.

https://ria.ru/20210529/mks-1734686524.html

россия

сша

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