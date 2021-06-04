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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/rogozin-1735575222.html
Рогозин рассказал, что обсудит с новым главой НАСА
Рогозин рассказал, что обсудит с новым главой НАСА - РИА Новости, 04.06.2021
Рогозин рассказал, что обсудит с новым главой НАСА
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу вечером проведет телефонный разговор с новым главой НАСА Биллом Нельсоном, в ходе которого обсудит судьбу МКС. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:11
2021-06-04T11:19
билл нельсон
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу вечером проведет телефонный разговор с новым главой НАСА Биллом Нельсоном, в ходе которого обсудит судьбу МКС."У меня сегодня состоится телефонный разговор с главой НАСА господином Нельсоном. Сегодня вечером. Это (судьба МКС - ред.) будет одна из тем, которые будем обсуждать", - сказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.РФ планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Рогозин заявлял, что одним из вариантов может стать передача Россией США ответственности за свой сегмент МКС.
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билл нельсон, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, петербургский международный экономический форум (фонд), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, в мире

Рогозин рассказал, что обсудит с новым главой НАСА

11:11 04.06.2021 (обновлено: 11:19 04.06.2021)
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Роскосмос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу вечером проведет телефонный разговор с новым главой НАСА Биллом Нельсоном, в ходе которого обсудит судьбу МКС.
"У меня сегодня состоится телефонный разговор с главой НАСА господином Нельсоном. Сегодня вечером. Это (судьба МКС - ред.) будет одна из тем, которые будем обсуждать", - сказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.
РФ планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Рогозин заявлял, что одним из вариантов может стать передача Россией США ответственности за свой сегмент МКС.
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