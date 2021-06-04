https://ria.ru/20210604/rogozin-1735551357.html

Рогозин назвал санкции против предприятий "Роскосмоса" маразмом

Рогозин назвал санкции против предприятий "Роскосмоса" маразмом - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин назвал санкции против предприятий "Роскосмоса" маразмом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что считает "маразмом" санкции, наложенные на космические предприятия, участвующие в РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:14

2021-06-04T09:14

2021-06-04T09:26

петербургский международный экономический форум

ркц "прогресс"

петербургский международный экономический форум (фонд)

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

дмитрий рогозин

хьюстон

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что считает "маразмом" санкции, наложенные на космические предприятия, участвующие в выполнении международных программ.Ранее сообщалось, что США наложили санкции на головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз")."Ведь так вести себя нельзя. В состав ЦНИИмаша входит ЦУП, который обеспечивает безопасность полета Международной космической станции, как и Хьюстон. РКЦ "Прогресс" делает средства выведения, на которых летают наши пилотируемые корабли. Ну это же маразм, на самом деле, объявлять санкции в отношении этих предприятий", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск

https://ria.ru/20210604/rogozin-1735550146.html

https://ria.ru/20210604/anekdot-1735538736.html

хьюстон

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркц "прогресс", петербургский международный экономический форум (фонд), международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, дмитрий рогозин, хьюстон, сша, в мире