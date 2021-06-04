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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/rogozin-1735551357.html
Рогозин назвал санкции против предприятий "Роскосмоса" маразмом
Рогозин назвал санкции против предприятий "Роскосмоса" маразмом - РИА Новости, 04.06.2021
Рогозин назвал санкции против предприятий "Роскосмоса" маразмом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что считает "маразмом" санкции, наложенные на космические предприятия, участвующие в РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:14
2021-06-04T09:26
петербургский международный экономический форум
ркц "прогресс"
петербургский международный экономический форум (фонд)
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
дмитрий рогозин
хьюстон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что считает "маразмом" санкции, наложенные на космические предприятия, участвующие в выполнении международных программ.Ранее сообщалось, что США наложили санкции на головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз")."Ведь так вести себя нельзя. В состав ЦНИИмаша входит ЦУП, который обеспечивает безопасность полета Международной космической станции, как и Хьюстон. РКЦ "Прогресс" делает средства выведения, на которых летают наши пилотируемые корабли. Ну это же маразм, на самом деле, объявлять санкции в отношении этих предприятий", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск
https://ria.ru/20210604/rogozin-1735550146.html
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ркц "прогресс", петербургский международный экономический форум (фонд), международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, дмитрий рогозин, хьюстон, сша, в мире

Рогозин назвал санкции против предприятий "Роскосмоса" маразмом

09:14 04.06.2021 (обновлено: 09:26 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что считает "маразмом" санкции, наложенные на космические предприятия, участвующие в выполнении международных программ.
Ранее сообщалось, что США наложили санкции на головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз").
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
09:05Петербургский международный экономический форум
Рогозин рассказал о детстве, которое научило его бороться с воровством
"Ведь так вести себя нельзя. В состав ЦНИИмаша входит ЦУП, который обеспечивает безопасность полета Международной космической станции, как и Хьюстон. РКЦ "Прогресс" делает средства выведения, на которых летают наши пилотируемые корабли. Ну это же маразм, на самом деле, объявлять санкции в отношении этих предприятий", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
03:30Петербургский международный экономический форум
Рогозин рассказал свой любимый анекдот
 
Петербургский международный экономический форумРКЦ "Прогресс"Петербургский международный экономический форум (фонд)Международная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинХьюстонСШАВ мире
 
 
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