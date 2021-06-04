https://ria.ru/20210604/rogozin-1735550146.html

Рогозин рассказал о детстве, которое научило его бороться с воровством

Рогозин рассказал о детстве, которое научило его бороться с воровством - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин рассказал о детстве, которое научило его бороться с воровством

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что жесткое неприятие коррупции и воровства привили ему еще в детстве. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:05

2021-06-04T09:05

2021-06-04T09:05

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

роскосмос

дмитрий рогозин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729065478_0:0:2726:1534_1920x0_80_0_0_23956f888d10790a11186c2fb3d4b1d6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что жесткое неприятие коррупции и воровства привили ему еще в детстве.Глава Роскосмоса неоднократно заявлял о необходимости борьбы с коррупцией и сам многократно инициировал проверки, на основании которых возбуждались дела."Я к воровству отношусь очень плохо с детства. Традиции семьи были такие. Отец хоть и был генерал, но мы жили очень скромно. У нас квартира была без горячего отопления, за что мать постоянно на отца ворчала. Отцу все время предлагали переехать в нормальную генеральскую квартиру, но он был дитя войны, юнгой на фронт ушел, воевал, получил медаль "За отвагу", которая для него была весомее всех остальных орденов, которые он получил в жизни. Поэтому он нас, своих детей, так и воспитывал", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск

https://ria.ru/20210604/anekdot-1735538736.html

https://ria.ru/20210604/rogozin-1735540876.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), роскосмос, дмитрий рогозин, общество