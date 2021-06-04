https://ria.ru/20210604/rogozin-1735540876.html

Рогозин раскрыл секрет безаварийных пусков ракет

Рогозин раскрыл секрет безаварийных пусков ракет - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин раскрыл секрет безаварийных пусков ракет

Секретом рекорда "Роскосмоса" по количеству безаварийных пусков ракет является кадровая и антикоррупционная политика, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T05:08

2021-06-04T05:08

2021-06-04T05:08

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Секретом рекорда "Роскосмоса" по количеству безаварийных пусков ракет является кадровая и антикоррупционная политика, рассказал в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ.Ранее "Роскосмос" побил рекорд по 58 безаварийным пускам ракет подряд, установленный Россией в начале 1990-х годов.Вторым "секретным средством" глава "Роскосмоса" назвал борьбу с коррупцией. "Я считаю, что воровство в такой отрасли, как ракетно-космическая, приведет обязательно к аварийности. Деньги не сыпятся из рога изобилия, они от чего-то отнимаются, от каких-то программ, в том числе программ повышения качества и надежности продукции", - рассказал он."Вот в этих двух факторах, не более того, кроется простой секрет. Постараемся удержать эту планку безаварийности и дальше, сделаем все возможное", - отметил он.

https://ria.ru/20210604/anekdot-1735538736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин