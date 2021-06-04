Рогозин раскрыл секрет безаварийных пусков ракет
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Секретом рекорда "Роскосмоса" по количеству безаварийных пусков ракет является кадровая и антикоррупционная политика, рассказал в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ.
Ранее "Роскосмос" побил рекорд по 58 безаварийным пускам ракет подряд, установленный Россией в начале 1990-х годов.
"Почему это получилось – здесь два фактора. Первый – правильный подбор людей. Я вернул в отрасль технических специалистов, которые незаслуженно были от нее отторгнуты... Я их слушаю очень внимательно и поступаю так, как они говорят", - сказал Рогозин.
Вторым "секретным средством" глава "Роскосмоса" назвал борьбу с коррупцией. "Я считаю, что воровство в такой отрасли, как ракетно-космическая, приведет обязательно к аварийности. Деньги не сыпятся из рога изобилия, они от чего-то отнимаются, от каких-то программ, в том числе программ повышения качества и надежности продукции", - рассказал он.
"Вот в этих двух факторах, не более того, кроется простой секрет. Постараемся удержать эту планку безаварийности и дальше, сделаем все возможное", - отметил он.