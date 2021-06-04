https://ria.ru/20210604/rogozin-1735534340.html

Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций

Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости на ПМЭФ, что попросит своего коллегу — нового главу НАСА Билла Нельсона — ходатайствовать перед... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T01:03

2021-06-04T01:03

2021-06-04T01:11

петербургский международный экономический форум

билл нельсон

петербургский международный экономический форум (фонд)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

дмитрий рогозин

джо байден

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости на ПМЭФ, что попросит своего коллегу — нового главу НАСА Билла Нельсона — ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.Ранее сообщалось, что США наложили санкции на головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз")."Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять", — заключил Рогозин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210528/rogozin-1734537605.html

сша

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2021

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билл нельсон, петербургский международный экономический форум (фонд), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, дмитрий рогозин, джо байден, сша, в мире