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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/rogozin-1735534340.html
Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций - РИА Новости, 04.06.2021
Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости на ПМЭФ, что попросит своего коллегу — нового главу НАСА Билла Нельсона — ходатайствовать перед... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T01:03
2021-06-04T01:11
петербургский международный экономический форум
билл нельсон
петербургский международный экономический форум (фонд)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
дмитрий рогозин
джо байден
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости на ПМЭФ, что попросит своего коллегу — нового главу НАСА Билла Нельсона — ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.Ранее сообщалось, что США наложили санкции на головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз")."Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять", — заключил Рогозин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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билл нельсон, петербургский международный экономический форум (фонд), центр управления полетами, космос - риа наука, наса, дмитрий рогозин, джо байден, сша, в мире

Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций

01:03 04.06.2021 (обновлено: 01:11 04.06.2021)
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Роскосмос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости на ПМЭФ, что попросит своего коллегу — нового главу НАСА Билла Нельсона — ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.

"Несколько месяцев назад я написал письмо в министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились", — пояснил Рогозин.

Ранее сообщалось, что США наложили санкции на головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз").
"Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять", — заключил Рогозин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумБилл НельсонПетербургский международный экономический форум (фонд)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСАДмитрий РогозинДжо БайденСШАВ мире
 
 
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