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Руденя: "Трансмашхолдинг" поможет развитию транспорта в Верхневолжье

Руденя: "Трансмашхолдинг" поможет развитию транспорта в Верхневолжье - РИА Новости, 04.06.2021

Руденя: "Трансмашхолдинг" поможет развитию транспорта в Верхневолжье

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию и модернизации транспорта общего пользования Тверской области подписали в пятницу на Петербургском... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:04

2021-06-04T15:04

2021-06-04T15:04

тверская область

игорь руденя

тверской вагоностроительный завод

андрей бокарев

тверская область

тверь

трансмашхолдинг

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ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию и модернизации транспорта общего пользования Тверской области подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение предусматривает развитие на территории Тверской области системы различных видов электротранспорта, в частности, трамвайного движения, развитие транспортной инфраструктуры, цифровизацию сферу пассажирских перевозок, обновление парка подвижного состава."В Тверской агломерации с 2020 года успешно работает современная модель пассажирских перевозок. Также мы планируем уже в этом году начать реализацию проекта по модернизации трамвайного движения в городе Твери. У компании "Трансмашхолдинг" есть успешный опыт участия в подобных проектах на основе концессионных соглашений. На предприятиях холдинга, в том числе в Тверской области, сегодня выпускаются удобные, энергоэффективные трамваи последнего поколения", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Новую модель пассажирских перевозок запустили в Твери в феврале прошлого года - на 85 маршрутах сейчас работает 471 автобус современного класса, ежедневно обслуживаются более 18 тысяч пассажиров. Сейчас в регионе начинается реализация нового этапа создания новой транспортной модели на территории Тверской области. 3 июля она начнёт работать ещё в четырех городских агломерациях региона – это территории Кимрского, Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов.Соглашение с АО "Трансмашхолдинг" предусматривает еще одно направление взаимодействия – создание условий для привлечения инвестиций в транспортную сферу и повышение инвестиционной привлекательности Тверской области."Мы подойдем с особой ответственностью к его реализации – ведь здесь расположено одно из важнейших предприятий холдинга - Тверской вагоностроительный завод, живут десятки тысяч наших сотрудников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода. Успех проекта будет означать повышение качества жизни наших коллег, их родных и близких", - отметил Бокарев.

https://ria.ru/20210603/verkhnevolzhe-1735414996.html

тверская область

тверь

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игорь руденя, тверской вагоностроительный завод, андрей бокарев, тверская область, тверь, трансмашхолдинг