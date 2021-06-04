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Тверская область
https://ria.ru/20210604/razvitie-1735637931.html
Руденя: "Трансмашхолдинг" поможет развитию транспорта в Верхневолжье
Руденя: "Трансмашхолдинг" поможет развитию транспорта в Верхневолжье - РИА Новости, 04.06.2021
Руденя: "Трансмашхолдинг" поможет развитию транспорта в Верхневолжье
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию и модернизации транспорта общего пользования Тверской области подписали в пятницу на Петербургском... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:04
2021-06-04T15:04
тверская область
игорь руденя
тверской вагоностроительный завод
андрей бокарев
тверская область
тверь
трансмашхолдинг
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ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию и модернизации транспорта общего пользования Тверской области подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение предусматривает развитие на территории Тверской области системы различных видов электротранспорта, в частности, трамвайного движения, развитие транспортной инфраструктуры, цифровизацию сферу пассажирских перевозок, обновление парка подвижного состава."В Тверской агломерации с 2020 года успешно работает современная модель пассажирских перевозок. Также мы планируем уже в этом году начать реализацию проекта по модернизации трамвайного движения в городе Твери. У компании "Трансмашхолдинг" есть успешный опыт участия в подобных проектах на основе концессионных соглашений. На предприятиях холдинга, в том числе в Тверской области, сегодня выпускаются удобные, энергоэффективные трамваи последнего поколения", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Новую модель пассажирских перевозок запустили в Твери в феврале прошлого года - на 85 маршрутах сейчас работает 471 автобус современного класса, ежедневно обслуживаются более 18 тысяч пассажиров. Сейчас в регионе начинается реализация нового этапа создания новой транспортной модели на территории Тверской области. 3 июля она начнёт работать ещё в четырех городских агломерациях региона – это территории Кимрского, Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов.Соглашение с АО "Трансмашхолдинг" предусматривает еще одно направление взаимодействия – создание условий для привлечения инвестиций в транспортную сферу и повышение инвестиционной привлекательности Тверской области."Мы подойдем с особой ответственностью к его реализации – ведь здесь расположено одно из важнейших предприятий холдинга - Тверской вагоностроительный завод, живут десятки тысяч наших сотрудников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода. Успех проекта будет означать повышение качества жизни наших коллег, их родных и близких", - отметил Бокарев.
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игорь руденя, тверской вагоностроительный завод, андрей бокарев, тверская область, тверь, трансмашхолдинг

Руденя: "Трансмашхолдинг" поможет развитию транспорта в Верхневолжье

15:04 04.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев после подписания соглашения о сотрудничестве в марках ПМЭФ-2021
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент АО Трансмашхолдинг Андрей Бокарев после подписания соглашения о сотрудничестве в марках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию и модернизации транспорта общего пользования Тверской области подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Игорь Руденя и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение предусматривает развитие на территории Тверской области системы различных видов электротранспорта, в частности, трамвайного движения, развитие транспортной инфраструктуры, цифровизацию сферу пассажирских перевозок, обновление парка подвижного состава.
"В Тверской агломерации с 2020 года успешно работает современная модель пассажирских перевозок. Также мы планируем уже в этом году начать реализацию проекта по модернизации трамвайного движения в городе Твери. У компании "Трансмашхолдинг" есть успешный опыт участия в подобных проектах на основе концессионных соглашений. На предприятиях холдинга, в том числе в Тверской области, сегодня выпускаются удобные, энергоэффективные трамваи последнего поколения", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Новую модель пассажирских перевозок запустили в Твери в феврале прошлого года - на 85 маршрутах сейчас работает 471 автобус современного класса, ежедневно обслуживаются более 18 тысяч пассажиров.
Сейчас в регионе начинается реализация нового этапа создания новой транспортной модели на территории Тверской области. 3 июля она начнёт работать ещё в четырех городских агломерациях региона – это территории Кимрского, Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов.
Соглашение с АО "Трансмашхолдинг" предусматривает еще одно направление взаимодействия – создание условий для привлечения инвестиций в транспортную сферу и повышение инвестиционной привлекательности Тверской области.
"Мы подойдем с особой ответственностью к его реализации – ведь здесь расположено одно из важнейших предприятий холдинга - Тверской вагоностроительный завод, живут десятки тысяч наших сотрудников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода. Успех проекта будет означать повышение качества жизни наших коллег, их родных и близких", - отметил Бокарев.
Правительство Тверской области и ООО Герс Технолоджи - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 13:13Тверская область
Руденя: в Верхневолжье создадут центр выпуска нефтегазового оборудования
 
Тверская областьИгорь РуденяТверской вагоностроительный заводАндрей БокаревТверская областьТверьТрансмашхолдинг
 
 
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