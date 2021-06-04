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Талыбов: более 70% расчетов внутри ЕАЭС осуществляются в нацвалютах
Талыбов: более 70% расчетов внутри ЕАЭС осуществляются в нацвалютах - РИА Новости, 04.06.2021
Талыбов: более 70% расчетов внутри ЕАЭС осуществляются в нацвалютах
Около 74% расчетов внутри стран ЕАЭС производятся в национальных валютах, такую статистику озвучил на сессии по повышению эффективности экспорта в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:36
2021-06-04T20:36
россия
российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. Около 74% расчетов внутри стран ЕАЭС производятся в национальных валютах, такую статистику озвучил на сессии по повышению эффективности экспорта в рамках ПМЭФ председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов."Доля расчетов в рублях составляет около 70%, в долларах 20,7%, в евро 7,3%. Также в расчетах внутри ЕАЭС используется казахстанский тенге, в последние годы его доля увеличилась, особенно в расчетах между Казахстаном и Киргизией. По данным Евразийского банка реконструкции и развития, в настоящее время около 74% расчетов внутри стран ЕАЭС осуществляется в национальных валютах", - сказал Талыбов.По его мнению, эти тренды еще далеки до того, чтобы стать глобальными, однако наблюдается положительная динамика. По данным Банка России, с 2018 по 2020 годы доля расчетов в долларах за российский экспорт снизилась с 67% до 56%, в евро - увеличилась с 17% до 27%, в рублях - возросла с 13,6% до 14,7%."В целом в мире на протяжении последних лет происходит медленное, но устойчивое снижение доли доллара в расчетах. Например, с 2000 по 2020 год доля доллара в международных резервах национальных банков мира снизилась с 72% до 61%. Хотя в ковидные 2020-2021 годы этот процесс несколько затормозился. Ожидаем, что по мере выхода мировой экономики из карантина эта тенденция продолжится", - отметил Талыбов.Торговля в нацвалютах через рубль также является элементом стабильности, сказал он. По словам Талыбова, рубль сегодня привлекателен и стабилен, он может стать тем инструментом, на который компании могут положиться, чтобы минимизировать свои риски при выходе на внешние рынки. Курсовая неустойчивость может привести к потере прибыли экспортера, а взаиморасчет в валюте произведенного товара обеспечивает снижение рисков и понятную и прозрачную прибыль.Кроме того, зачастую расчет в нацвалютах позволяет повысить скорость взаиморасчетов, что также является конкурентным преимуществом, заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, петербургский международный экономический форум (фонд)

Талыбов: более 70% расчетов внутри ЕАЭС осуществляются в нацвалютах

20:36 04.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой группы РЭЦСессия "Как повысить эффективность экспорта? Как торговать и не бояться?", прошедшая в рамках Петербургского международного экономического форума
Сессия Как повысить эффективность экспорта? Как торговать и не бояться?, прошедшая в рамках Петербургского международного экономического форума
© Фото предоставлено пресс-службой группы РЭЦ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. Около 74% расчетов внутри стран ЕАЭС производятся в национальных валютах, такую статистику озвучил на сессии по повышению эффективности экспорта в рамках ПМЭФ председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов.
"Доля расчетов в рублях составляет около 70%, в долларах 20,7%, в евро 7,3%. Также в расчетах внутри ЕАЭС используется казахстанский тенге, в последние годы его доля увеличилась, особенно в расчетах между Казахстаном и Киргизией. По данным Евразийского банка реконструкции и развития, в настоящее время около 74% расчетов внутри стран ЕАЭС осуществляется в национальных валютах", - сказал Талыбов.
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По его мнению, эти тренды еще далеки до того, чтобы стать глобальными, однако наблюдается положительная динамика. По данным Банка России, с 2018 по 2020 годы доля расчетов в долларах за российский экспорт снизилась с 67% до 56%, в евро - увеличилась с 17% до 27%, в рублях - возросла с 13,6% до 14,7%.
"В целом в мире на протяжении последних лет происходит медленное, но устойчивое снижение доли доллара в расчетах. Например, с 2000 по 2020 год доля доллара в международных резервах национальных банков мира снизилась с 72% до 61%. Хотя в ковидные 2020-2021 годы этот процесс несколько затормозился. Ожидаем, что по мере выхода мировой экономики из карантина эта тенденция продолжится", - отметил Талыбов.
Торговля в нацвалютах через рубль также является элементом стабильности, сказал он. По словам Талыбова, рубль сегодня привлекателен и стабилен, он может стать тем инструментом, на который компании могут положиться, чтобы минимизировать свои риски при выходе на внешние рынки. Курсовая неустойчивость может привести к потере прибыли экспортера, а взаиморасчет в валюте произведенного товара обеспечивает снижение рисков и понятную и прозрачную прибыль.
"Мы стремимся экономически стимулировать использование российского рубля для расчетов, например, предоставляя привлекательные условия финансирования в рублях, делясь с экспортерами наработанной годами экспертизой в области расчетов с отдельными странами и регионами, принимая риски на те страны и контрагентов, которых сложно застраховать в коммерческих банках", - рассказал Талыбов.
Кроме того, зачастую расчет в нацвалютах позволяет повысить скорость взаиморасчетов, что также является конкурентным преимуществом, заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РосэксимбанкПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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