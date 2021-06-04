https://ria.ru/20210604/raschety-1735723138.html

Талыбов: более 70% расчетов внутри ЕАЭС осуществляются в нацвалютах

Талыбов: более 70% расчетов внутри ЕАЭС осуществляются в нацвалютах - РИА Новости, 04.06.2021

Талыбов: более 70% расчетов внутри ЕАЭС осуществляются в нацвалютах

Около 74% расчетов внутри стран ЕАЭС производятся в национальных валютах, такую статистику озвучил на сессии по повышению эффективности экспорта в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:36

2021-06-04T20:36

2021-06-04T20:36

россия

российский экспортный центр (рэц)

росэксимбанк

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735722925_0:33:3000:1721_1920x0_80_0_0_8f1cc6a166edb5ed0b5db59a9ba4f73c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. Около 74% расчетов внутри стран ЕАЭС производятся в национальных валютах, такую статистику озвучил на сессии по повышению эффективности экспорта в рамках ПМЭФ председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов."Доля расчетов в рублях составляет около 70%, в долларах 20,7%, в евро 7,3%. Также в расчетах внутри ЕАЭС используется казахстанский тенге, в последние годы его доля увеличилась, особенно в расчетах между Казахстаном и Киргизией. По данным Евразийского банка реконструкции и развития, в настоящее время около 74% расчетов внутри стран ЕАЭС осуществляется в национальных валютах", - сказал Талыбов.По его мнению, эти тренды еще далеки до того, чтобы стать глобальными, однако наблюдается положительная динамика. По данным Банка России, с 2018 по 2020 годы доля расчетов в долларах за российский экспорт снизилась с 67% до 56%, в евро - увеличилась с 17% до 27%, в рублях - возросла с 13,6% до 14,7%."В целом в мире на протяжении последних лет происходит медленное, но устойчивое снижение доли доллара в расчетах. Например, с 2000 по 2020 год доля доллара в международных резервах национальных банков мира снизилась с 72% до 61%. Хотя в ковидные 2020-2021 годы этот процесс несколько затормозился. Ожидаем, что по мере выхода мировой экономики из карантина эта тенденция продолжится", - отметил Талыбов.Торговля в нацвалютах через рубль также является элементом стабильности, сказал он. По словам Талыбова, рубль сегодня привлекателен и стабилен, он может стать тем инструментом, на который компании могут положиться, чтобы минимизировать свои риски при выходе на внешние рынки. Курсовая неустойчивость может привести к потере прибыли экспортера, а взаиморасчет в валюте произведенного товара обеспечивает снижение рисков и понятную и прозрачную прибыль.Кроме того, зачастую расчет в нацвалютах позволяет повысить скорость взаиморасчетов, что также является конкурентным преимуществом, заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20200709/1574107787.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, петербургский международный экономический форум (фонд)