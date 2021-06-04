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Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2021
Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не получила от Токио твердого ответа по поводу угрозы от ракетных систем в Японии, но готова выстраивать... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T23:24
2021-06-04T23:33
владимир путин
москва
япония
токио
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не получила от Токио твердого ответа по поводу угрозы от ракетных систем в Японии, но готова выстраивать отношения."Нас очень интересовало, как мы будем решать эти вопросы, имею в виду планы ваших союзников по размещению современных ударных ракетных систем на территории Японии. У нас всегда возникал вопрос, а не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, на котором будут угрожать Российской Федерации", – сказал он на встрече с руководителями иностранных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.По его словам, к сожалению, "однозначного твердого, ясного ответа мы так и не получили"."Но я считаю, что мы в любом случае должны выстраивать с Японией добрососедские отношения, в которых заинтересованы как народ Японии, так и народ Российской Федерации", - добавил Путин.Он подчеркнул, что Россия и Япония являются естественными партнерами по очень многим направлениям.
https://ria.ru/20210604/koreya-1735736280.html
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владимир путин, москва, япония, токио

Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин

23:24 04.06.2021 (обновлено: 23:33 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не получила от Токио твердого ответа по поводу угрозы от ракетных систем в Японии, но готова выстраивать отношения.
"Нас очень интересовало, как мы будем решать эти вопросы, имею в виду планы ваших союзников по размещению современных ударных ракетных систем на территории Японии. У нас всегда возникал вопрос, а не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, на котором будут угрожать Российской Федерации", – сказал он на встрече с руководителями иностранных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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По его словам, к сожалению, "однозначного твердого, ясного ответа мы так и не получили".
"Но я считаю, что мы в любом случае должны выстраивать с Японией добрососедские отношения, в которых заинтересованы как народ Японии, так и народ Российской Федерации", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что Россия и Япония являются естественными партнерами по очень многим направлениям.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Владимир ПутинМоскваЯпонияТокио
 
 
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