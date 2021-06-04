https://ria.ru/20210604/putin-1735737048.html
Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными - РИА Новости, 04.06.2021
Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
Российско-индийские отношения оцениваются весьма успешно и доверительно, нет сомнений, что они и дальше будут развиваться поступательно, на благо народам Индии... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T23:21
2021-06-04T23:21
2021-06-04T23:21
петербургский международный экономический форум
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петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
индия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российско-индийские отношения оцениваются весьма успешно и доверительно, нет сомнений, что они и дальше будут развиваться поступательно, на благо народам Индии и Российской Федерации, считает президент РФ Владимир Путин."Что касается российско-индийских отношений, они развиваются весьма успешно, доверительно и традиционно. Мы очень ценим такой уровень отношений с нашими индийскими друзьями - это отношения действительно стратегического характера, они распространяются на целый ряд направлений взаимодействия - это экономика, причем, здесь и энергетика и высокие технологии", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума."Здесь оборонопромышленный комплекс, речь не только о купле-продаже российских вооружений с Индией, я уже говорил об этом неоднократно, здесь отношения у нас очень глубокие, и доверительные, которые выражаются в том, что мы с Индией, единственным партнёром, наверное, идем на совместную разработку и производство, в том числе на индийской территории, весьма современных и перспективных систем вооружения, в том числе ракетной техники, но не только", - отметил президент РФ.По его словам, есть и другие направления совместной деятельности. "Поэтому у меня нет сомнений в том, что российско-индийские отношения будут и дальше развиваться поступательно на благо народам Индии и Российской Федерации", - подчеркнул Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, индия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Российско-индийские отношения оцениваются весьма успешно и доверительно, нет сомнений, что они и дальше будут развиваться поступательно, на благо народам Индии
и Российской Федерации
, считает президент РФ Владимир Путин
.
"Что касается российско-индийских отношений, они развиваются весьма успешно, доверительно и традиционно. Мы очень ценим такой уровень отношений с нашими индийскими друзьями - это отношения действительно стратегического характера, они распространяются на целый ряд направлений взаимодействия - это экономика, причем, здесь и энергетика и высокие технологии", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Здесь оборонопромышленный комплекс, речь не только о купле-продаже российских вооружений с Индией, я уже говорил об этом неоднократно, здесь отношения у нас очень глубокие, и доверительные, которые выражаются в том, что мы с Индией, единственным партнёром, наверное, идем на совместную разработку и производство, в том числе на индийской территории, весьма современных и перспективных систем вооружения, в том числе ракетной техники, но не только", - отметил президент РФ.
По его словам, есть и другие направления совместной деятельности. "Поэтому у меня нет сомнений в том, что российско-индийские отношения будут и дальше развиваться поступательно на благо народам Индии и Российской Федерации", - подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
.