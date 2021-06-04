Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735714504.html
Путин назвал заявления о причастности России к атакам на JBS чушью
Путин назвал заявления о причастности России к атакам на JBS чушью - РИА Новости, 04.06.2021
Путин назвал заявления о причастности России к атакам на JBS чушью
Президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о причастности России к хакерским атакам на "какой-то мясокомбинат" и трубопровод в США. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:31
2021-06-04T19:31
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
кибератаки
хакеры
кибербезопасность
джо байден
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о причастности России к хакерским атакам на "какой-то мясокомбинат" и трубопровод в США."Я слышал про какой-то мясокомбинат. Ну, чушь какая-то, просто смешно. Трубопровод - тоже нелепо, там же акционер или акционеры компании, которая владеет трубопроводной этой системой, вроде выплатила даже вымогателям деньги. Ну, это просто нелепо - обвинять в этом Россию", - сказал Путин в интервью Первому каналу на полях ПМЭФ.Он отметил, что соответствующие службы США должны найти того, кто является вымогателем."Деньги вымогать из какой-то компании? Тем более мы не занимаемся какой-то там курятиной или говядиной. Просто смешно", - добавил президент.Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. ФБР приписывает кибератаку преступным сервисам REvil и Sodinokibi.
https://ria.ru/20210518/khakery-1732741034.html
https://ria.ru/20210309/vozmezdie-1600369787.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), кибератаки, хакеры, кибербезопасность, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин назвал заявления о причастности России к атакам на JBS чушью

19:31 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о причастности России к хакерским атакам на "какой-то мясокомбинат" и трубопровод в США.
"Я слышал про какой-то мясокомбинат. Ну, чушь какая-то, просто смешно. Трубопровод - тоже нелепо, там же акционер или акционеры компании, которая владеет трубопроводной этой системой, вроде выплатила даже вымогателям деньги. Ну, это просто нелепо - обвинять в этом Россию", - сказал Путин в интервью Первому каналу на полях ПМЭФ.
Штаб-квартира SolarWinds в Остине, штат Техас - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 08:50
Глава СВР: за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США
Он отметил, что соответствующие службы США должны найти того, кто является вымогателем.
"Деньги вымогать из какой-то компании? Тем более мы не занимаемся какой-то там курятиной или говядиной. Просто смешно", - добавил президент.
Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.
Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 08:00
США обрушат на Россию невидимое возмездие
Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. ФБР приписывает кибератаку преступным сервисам REvil и Sodinokibi.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)кибератакихакерыКибербезопасностьДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:45Путин рассказал, как Индия и Китай могут разрешать свои споры
22:39Путин оценил побочные эффекты "Спутника V"
22:23Украинцы высмеяли главу СНБО, обвинившего Германию и Францию в потере Крыма
22:20Эксперт прокомментировал предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса
22:03Американские военные отказались покупать F-35
21:52В Госдуме оценили слова секретаря СНБО Украины о Германии и Франции
21:47Киев признал невозможность влиять на санкции против "Северного потока — 2"
21:31Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев
21:27Глава НАСА заявил о желании продолжать сотрудничество по МКС
21:18Путин и Фернандес дали старт производству "Спутника V" в Аргентине
21:12В Бразилии рассказали, кого будут прививать "Спутником V"
21:04Путин заявил о попытках ограничить применение российской вакцины
20:57Российская вакцина от коронавируса прошла непростой путь, заявил Путин
20:55Путин объяснил, почему важно наращивать производство эффективных вакцин
20:52Путин и Вучич дали старт запуску производства "Спутника V" в Сербии
20:50Путин оценил рост ВВП к концу года в четыре процента
20:45Путин отметил устойчивость российской экономики к внешним шокам
20:43Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО о Германии и Франции
20:41Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море
20:37Россия обеспечит условия для вакцинации иностранцев, заявил Путин
Лента новостейМолния