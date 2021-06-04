https://ria.ru/20210604/putin-1735714504.html

Путин назвал заявления о причастности России к атакам на JBS чушью

Путин назвал заявления о причастности России к атакам на JBS чушью - РИА Новости, 04.06.2021

Путин назвал заявления о причастности России к атакам на JBS чушью

Президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о причастности России к хакерским атакам на "какой-то мясокомбинат" и трубопровод в США. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:31

2021-06-04T19:31

2021-06-04T19:31

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

кибератаки

хакеры

кибербезопасность

джо байден

владимир путин

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о причастности России к хакерским атакам на "какой-то мясокомбинат" и трубопровод в США."Я слышал про какой-то мясокомбинат. Ну, чушь какая-то, просто смешно. Трубопровод - тоже нелепо, там же акционер или акционеры компании, которая владеет трубопроводной этой системой, вроде выплатила даже вымогателям деньги. Ну, это просто нелепо - обвинять в этом Россию", - сказал Путин в интервью Первому каналу на полях ПМЭФ.Он отметил, что соответствующие службы США должны найти того, кто является вымогателем."Деньги вымогать из какой-то компании? Тем более мы не занимаемся какой-то там курятиной или говядиной. Просто смешно", - добавил президент.Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. ФБР приписывает кибератаку преступным сервисам REvil и Sodinokibi.

https://ria.ru/20210518/khakery-1732741034.html

https://ria.ru/20210309/vozmezdie-1600369787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), кибератаки, хакеры, кибербезопасность, джо байден, владимир путин, сша, в мире