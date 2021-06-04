https://ria.ru/20210604/putin-1735700199.html

Путин ответил на слова Столтенберга о причастности России к посадке самолета Ryanair

Путин ответил на слова Столтенберга о причастности России к посадке самолета Ryanair - РИА Новости, 04.06.2021

Путин ответил на слова Столтенберга о причастности России к посадке самолета Ryanair

Заявления НАТО о "причастности" российский спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair говорят о том, что альянс в опасности, отметил Владимир Путин на пленарном... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:28

2021-06-04T18:28

2021-06-04T19:06

петербургский международный экономический форум

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

петербургский международный экономический форум (фонд)

белавиа

telegram (приложение)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заявления НАТО о "причастности" российский спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair говорят о том, что альянс в опасности, отметил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.В конце мая генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг признался, что ему "трудно поверить", будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке лайнера в Белоруссии. Такие выводы он объяснил "очень тесными отношениями" между двумя государствами.Как отметил российский лидер, подобные умозаключения свидетельствуют о том, что "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить"."Это же все делается совсем по-другому <...>. Здесь какой-то международной кооперации просто невозможно", — пояснил Путин, отвечая на вопрос ведущего.Президент подчеркнул, что российские спецслужбы никак не связаны со случившимся."И не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина — как всегда, как обычно — где-то там посередине находится. Лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться", — сказал он.Инцидент с RyanairСамолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Как утверждают в Белоруссии, никакого принуждения не было: Минск представил расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.Брюссель запретил белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС (кроме гуманитарных рейсов и аварийных посадок) и рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735685764.html

https://ria.ru/20210604/mid-1735697683.html

https://ria.ru/20210604/stoltenberg-1735695959.html

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калининград

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, петербургский международный экономический форум (фонд), белавиа, telegram (приложение), владимир путин, белоруссия, калининград