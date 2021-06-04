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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735700199.html
Путин ответил на слова Столтенберга о причастности России к посадке самолета Ryanair
Путин ответил на слова Столтенберга о причастности России к посадке самолета Ryanair - РИА Новости, 04.06.2021
Путин ответил на слова Столтенберга о причастности России к посадке самолета Ryanair
Заявления НАТО о "причастности" российский спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair говорят о том, что альянс в опасности, отметил Владимир Путин на пленарном... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:28
2021-06-04T19:06
петербургский международный экономический форум
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
петербургский международный экономический форум (фонд)
белавиа
telegram (приложение)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заявления НАТО о "причастности" российский спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair говорят о том, что альянс в опасности, отметил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.В конце мая генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг признался, что ему "трудно поверить", будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке лайнера в Белоруссии. Такие выводы он объяснил "очень тесными отношениями" между двумя государствами.Как отметил российский лидер, подобные умозаключения свидетельствуют о том, что "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить"."Это же все делается совсем по-другому &lt;...&gt;. Здесь какой-то международной кооперации просто невозможно", — пояснил Путин, отвечая на вопрос ведущего.Президент подчеркнул, что российские спецслужбы никак не связаны со случившимся."И не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина — как всегда, как обычно — где-то там посередине находится. Лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться", — сказал он.Инцидент с RyanairСамолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Как утверждают в Белоруссии, никакого принуждения не было: Минск представил расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.Брюссель запретил белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС (кроме гуманитарных рейсов и аварийных посадок) и рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735685764.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, петербургский международный экономический форум (фонд), белавиа, telegram (приложение), владимир путин, белоруссия, калининград

Путин ответил на слова Столтенберга о причастности России к посадке самолета Ryanair

18:28 04.06.2021 (обновлено: 19:06 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заявления НАТО о "причастности" российский спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair говорят о том, что альянс в опасности, отметил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
В конце мая генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг признался, что ему "трудно поверить", будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке лайнера в Белоруссии. Такие выводы он объяснил "очень тесными отношениями" между двумя государствами.
Как отметил российский лидер, подобные умозаключения свидетельствуют о том, что "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить".
"Это же все делается совсем по-другому <...>. Здесь какой-то международной кооперации просто невозможно", — пояснил Путин, отвечая на вопрос ведущего.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
17:31Петербургский международный экономический форум
Путин заявил, что не знает Протасевича и "знать не хочет"
Президент подчеркнул, что российские спецслужбы никак не связаны со случившимся.
"И не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина — как всегда, как обычно — где-то там посередине находится. Лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться", — сказал он.

Инцидент с Ryanair

Самолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Должно проводиться расследование – Захарова о корректном подходе к ситуации с Ryanair - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
18:17
В МИД назвали реакцию ЕС на посадку борта Ryanair политическим давлением
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Как утверждают в Белоруссии, никакого принуждения не было: Минск представил расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
Брюссель запретил белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС (кроме гуманитарных рейсов и аварийных посадок) и рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
18:11
Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией
 
Петербургский международный экономический форумСофия СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairПетербургский международный экономический форум (фонд)БелавиаTelegram (приложение)Владимир ПутинБелоруссияКалининград
 
 
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