https://ria.ru/20210604/putin-1735687337.html

Путин рассказал о стабильности налоговой системы

Путин рассказал о стабильности налоговой системы - РИА Новости, 04.06.2021

Путин рассказал о стабильности налоговой системы

Налоговая система в России достаточно стабильна, несмотря на то, что страна вынуждена реагировать на происходящие события в экономике, заявил президент России... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:37

2021-06-04T17:37

2021-06-04T17:37

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

андрей белоусов

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Налоговая система в России достаточно стабильна, несмотря на то, что страна вынуждена реагировать на происходящие события в экономике, заявил президент России Владимир Путин."У нас в целом налоговая система достаточно стабильна. Да, государство вынуждено реагировать на происходящие в мире и в нашей экономике события, делать это точечно, достаточно тонко, не нарушая общей ткани экономических отношений в стране", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021."В целом ситуация остается достаточно стабильной, ведь вопрос в том, что в целом фискальная нагрузка была приемлемой и стабильной. В общем и целом, государству это удается сделать", - добавил президент.В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html

https://ria.ru/20210424/nalogi-1729747252.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей белоусов, владимир путин, экономика