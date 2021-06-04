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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735685764.html
Путин заявил, что не знает Протасевича и "знать не хочет"
Путин заявил, что не знает Протасевича и "знать не хочет" - РИА Новости, 04.06.2021
Путин заявил, что не знает Протасевича и "знать не хочет"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и "знать не... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:31
2021-06-04T17:31
петербургский международный экономический форум
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
петербургский международный экономический форум (фонд)
себастьян курц
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и "знать не хочет".На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) модератор сессии Стас Натанзон начал задавать вопрос о посадке самолета Ryanair в Минске, но Путин прервал его."Стас, у нас… большая аудитория, наш Санкт-Петербургский форум - международный экономический, вы нас затюкали этими вопросами, и меня, и канцлера (канцлер Австрии Себастьян Курц участвовал в форуме по видеосвязи - ред.), какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу, пускай он там делает, что хочет", - сказал президент.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html
https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, белоруссия, политика

Путин заявил, что не знает Протасевича и "знать не хочет"

17:31 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и "знать не хочет".
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) модератор сессии Стас Натанзон начал задавать вопрос о посадке самолета Ryanair в Минске, но Путин прервал его.
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"Стас, у нас… большая аудитория, наш Санкт-Петербургский форум - международный экономический, вы нас затюкали этими вопросами, и меня, и канцлера (канцлер Австрии Себастьян Курц участвовал в форуме по видеосвязи - ред.), какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу, пускай он там делает, что хочет", - сказал президент.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
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Петербургский международный экономический форумСофия СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairПетербургский международный экономический форум (фонд)Себастьян КурцБелоруссияПолитика
 
 
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