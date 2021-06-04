https://ria.ru/20210604/putin-1735682768.html
Путин: отношения с США стали заложником внутренней политики в Америке
Путин: отношения с США стали заложником внутренней политики в Америке - РИА Новости, 04.06.2021
Путин: отношения с США стали заложником внутренней политики в Америке
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и США во многом стали заложником внутренней политики в Америке, и выразил надежду, что когда-то это... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:19
2021-06-04T17:19
2021-06-04T17:19
петербургский международный экономический форум
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петербургский международный экономический форум (фонд)
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и США во многом стали заложником внутренней политики в Америке, и выразил надежду, что когда-то это закончится.Переговоры Путина с президентом США Джо Байденом запланированы на 16 июня в Женеве."Я считаю, уверен даже, что это, прежде всего, происходит под действием внутриполитических процессов. Российско-американские отношения в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах. Надеюсь, что это когда-то закончится. Имея ввиду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего вира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъектура в самих США", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735670518.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире