Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735682768.html
Путин: отношения с США стали заложником внутренней политики в Америке
Путин: отношения с США стали заложником внутренней политики в Америке - РИА Новости, 04.06.2021
Путин: отношения с США стали заложником внутренней политики в Америке
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и США во многом стали заложником внутренней политики в Америке, и выразил надежду, что когда-то это... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:19
2021-06-04T17:19
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735643014_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_2c7a4a594fe552a8e69272b013251c5a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и США во многом стали заложником внутренней политики в Америке, и выразил надежду, что когда-то это закончится.Переговоры Путина с президентом США Джо Байденом запланированы на 16 июня в Женеве."Я считаю, уверен даже, что это, прежде всего, происходит под действием внутриполитических процессов. Российско-американские отношения в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах. Надеюсь, что это когда-то закончится. Имея ввиду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего вира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъектура в самих США", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735670518.html
https://ria.ru/20210604/ssha-1735682344.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735643014_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_1322879f643e57aa5964c08bf7726037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире

Путин: отношения с США стали заложником внутренней политики в Америке

17:19 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и США во многом стали заложником внутренней политики в Америке, и выразил надежду, что когда-то это закончится.
Переговоры Путина с президентом США Джо Байденом запланированы на 16 июня в Женеве.
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии подписания на ПМЭФ соглашений по туристическим объектам в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
16:42
Путин оценил работу делегации из США на ПМЭФ
"Я считаю, уверен даже, что это, прежде всего, происходит под действием внутриполитических процессов. Российско-американские отношения в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах. Надеюсь, что это когда-то закончится. Имея ввиду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего вира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъектура в самих США", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
17:18Петербургский международный экономический форум
США пытаются сдержать развитие России, заявил Путин
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Джо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния