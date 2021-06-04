https://ria.ru/20210604/putin-1735680007.html

Путин: мировая система говорит о необходимости множества резервных валют

Путин: мировая система говорит о необходимости множества резервных валют - РИА Новости, 04.06.2021

Путин: мировая система говорит о необходимости множества резервных валют

Россия не собирается использовать отказ от доллара в качестве политического инструмента, но мировая финансовая система говорит о необходимости множества... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:10

2021-06-04T17:10

2021-06-04T17:10

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия не собирается использовать отказ от доллара в качестве политического инструмента, но мировая финансовая система говорит о необходимости множества резервных валют, заявил президент России Владимир Путин."В целом мы готовы рассматривать возможности расчетов и в национальных валютах... Мы-то не хотим использовать эти инструменты в какой-то там политической возне, мы не собираемся этого делать, но сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы, говорит о том, что нужна множественность резервных валют", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Президент отметил, что множественность резервных валют необходима, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735676058.html

https://ria.ru/20210601/dollar-1735126479.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика