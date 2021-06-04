https://ria.ru/20210604/putin-1735676676.html
Путин заявил, что для него важнее всего доверие народа
Путин заявил, что для него важнее всего доверие народа - РИА Новости, 04.06.2021
Путин заявил, что для него важнее всего доверие народа
Президент России Владимир Путин, комментируя свое высказывание о штурме Капитолия заявил, что ему плевать, что его могут где-то заблокировать, подчеркнув, что... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:01
2021-06-04T17:01
2021-06-04T17:13
петербургский международный экономический форум
капитолий
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя свое высказывание о штурме Капитолия заявил, что ему плевать, что его могут где-то заблокировать, подчеркнув, что для него самое важное - это доверие российского народа."Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует", - сказал Путин на ПМЭФ, комментируя реплику ведущего о возможной негативной реакции на его слова о штурме Капитолия.Президент подчеркнул, что для него важнее доверие российского народа."В том качестве, в котором я сейчас нахожусь", - заключил Путин.Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/kapitoliy-1593840219.html
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капитолий, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя свое высказывание о штурме Капитолия заявил, что ему плевать, что его могут где-то заблокировать, подчеркнув, что для него самое важное - это доверие российского народа.
"Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует", - сказал Путин на ПМЭФ, комментируя реплику ведущего о возможной негативной реакции на его слова о штурме Капитолия.
Президент подчеркнул, что для него важнее доверие российского народа.
"В том качестве, в котором я сейчас нахожусь", - заключил Путин.
Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.