https://ria.ru/20210604/putin-1735676550.html

Путин оценил последствия отказа нефтяников от доллара

Путин оценил последствия отказа нефтяников от доллара - РИА Новости, 04.06.2021

Путин оценил последствия отказа нефтяников от доллара

Если нефтяные компании уйдут от расчетов в долларах, это станет серьезным ударом для доллара как для мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:00

2021-06-04T17:00

2021-06-04T17:35

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Если нефтяные компании уйдут от расчетов в долларах, это станет серьезным ударом для доллара как для мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир Путин."Наши операторы пока предпочитают операции в долларах, хотя к доллару больше привязана нефть, потому что нефть - биржевой товар... Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте мировой, очень серьезным", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/dollar-1735431365.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика