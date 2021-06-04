https://ria.ru/20210604/putin-1735674809.html
Путин призвал совершенствовать правовую систему для бизнеса
Путин призвал совершенствовать правовую систему для бизнеса - РИА Новости, 04.06.2021
Путин призвал совершенствовать правовую систему для бизнеса
Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 заявил о необходимости и дальше совершенствовать правовую систему в части бизнеса и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:55
2021-06-04T16:55
2021-06-04T16:55
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 заявил о необходимости и дальше совершенствовать правовую систему в части бизнеса и внимательно следить за происходящим."Вопросы, связанные с правоохранительной сферой, – действительно, они актуальны, мы действительно должны очень внимательно к ним относиться", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика