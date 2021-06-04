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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735671814.html
Путин заявил, что "Северный поток — 2" должен заработать
Путин заявил, что "Северный поток — 2" должен заработать - РИА Новости, 04.06.2021
Путин заявил, что "Северный поток — 2" должен заработать
Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что проект "Северного потока — 2" должен быть реализован с учетом декларируемого США намерения выстраивать... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:46
2021-06-04T16:46
петербургский международный экономический форум
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
европа
сша
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что проект "Северного потока — 2" должен быть реализован с учетом декларируемого США намерения выстраивать хорошие отношения с Европой."Вы думаете, почему так наши партнеры (из Европы) за него ("Северный поток — 2") борются? Чтобы нам приятное сделать? Они борются за свои национальные интересы. Вот за что они борются", - сказал Путин."И я думаю, что он должен быть реализован, особенно, в условиях, когда новая американская администрация говорит о том, что хочет выстроить благообразные взаимоотношения со своими основными партнерами в Европе, но как же можно выстраивать хорошие отношения с партнерами и плевать при этом на их интересы. Это просто нонсенс какой-то", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html
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северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, европа, сша, экономика

Путин заявил, что "Северный поток — 2" должен заработать

16:46 04.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПленарная сессия ПМЭФ-2021 с участием президента РФ Владимира Путина, эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца
Пленарная сессия ПМЭФ-2021 с участием президента РФ Владимира Путина, эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что проект "Северного потока — 2" должен быть реализован с учетом декларируемого США намерения выстраивать хорошие отношения с Европой.
"Вы думаете, почему так наши партнеры (из Европы) за него ("Северный поток — 2") борются? Чтобы нам приятное сделать? Они борются за свои национальные интересы. Вот за что они борются", - сказал Путин.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
16:02Петербургский международный экономический форум
Путин рассказал о преимуществах маршрута "Северного потока — 2"
"И я думаю, что он должен быть реализован, особенно, в условиях, когда новая американская администрация говорит о том, что хочет выстроить благообразные взаимоотношения со своими основными партнерами в Европе, но как же можно выстраивать хорошие отношения с партнерами и плевать при этом на их интересы. Это просто нонсенс какой-то", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
16:00Петербургский международный экономический форум
Путин назвал критику "Северного потока — 2" дурной пропагандой
 
Петербургский международный экономический форумСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЕвропаСШАЭкономика
 
 
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