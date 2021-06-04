https://ria.ru/20210604/putin-1735671814.html

Путин заявил, что "Северный поток — 2" должен заработать

Путин заявил, что "Северный поток — 2" должен заработать - РИА Новости, 04.06.2021

Путин заявил, что "Северный поток — 2" должен заработать

Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что проект "Северного потока — 2" должен быть реализован с учетом декларируемого США намерения выстраивать... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:46

2021-06-04T16:46

2021-06-04T16:46

петербургский международный экономический форум

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

европа

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735668046_0:197:3219:2008_1920x0_80_0_0_af62f16141da58cdd5d0290aca8457f1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что проект "Северного потока — 2" должен быть реализован с учетом декларируемого США намерения выстраивать хорошие отношения с Европой."Вы думаете, почему так наши партнеры (из Европы) за него ("Северный поток — 2") борются? Чтобы нам приятное сделать? Они борются за свои национальные интересы. Вот за что они борются", - сказал Путин."И я думаю, что он должен быть реализован, особенно, в условиях, когда новая американская администрация говорит о том, что хочет выстроить благообразные взаимоотношения со своими основными партнерами в Европе, но как же можно выстраивать хорошие отношения с партнерами и плевать при этом на их интересы. Это просто нонсенс какой-то", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735657725.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, европа, сша, экономика