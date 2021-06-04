https://ria.ru/20210604/putin-1735670518.html
Путин оценил работу делегации из США на ПМЭФ
Путин оценил работу делегации из США на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021
Путин оценил работу делегации из США на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин заявил, что число участников ПМЭФ-2021 из США показывает, что американский бизнес заинтересован в работе в РФ и стремится не... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:42
2021-06-04T16:42
2021-06-04T16:42
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
сша
в мире
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что число участников ПМЭФ-2021 из США показывает, что американский бизнес заинтересован в работе в РФ и стремится не утратить позиции на российском рынке.Президенту на пленарном заседании ПМЭФ задали вопрос о том, как привлечь инвестиции из недружественных стран."С помощью работы с теми людьми и с теми компаниями в этих странах, которые не считают нас своими врагами. Вот делегация американских бизнесменов традиционно присутствует на Петербургском экономическом форуме, и года два назад она вообще была самая представительная", - ответил Путин.Главе государства подсказали, что в этом году участниками ПМЭФ стали 200 американских представителей.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/gazoprovod-1735132473.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, сша, в мире, экономика