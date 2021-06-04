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Путин оценил работу делегации из США на ПМЭФ
Путин оценил работу делегации из США на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021
Путин оценил работу делегации из США на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин заявил, что число участников ПМЭФ-2021 из США показывает, что американский бизнес заинтересован в работе в РФ и стремится не... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:42
2021-06-04T16:42
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
сша
в мире
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что число участников ПМЭФ-2021 из США показывает, что американский бизнес заинтересован в работе в РФ и стремится не утратить позиции на российском рынке.Президенту на пленарном заседании ПМЭФ задали вопрос о том, как привлечь инвестиции из недружественных стран."С помощью работы с теми людьми и с теми компаниями в этих странах, которые не считают нас своими врагами. Вот делегация американских бизнесменов традиционно присутствует на Петербургском экономическом форуме, и года два назад она вообще была самая представительная", - ответил Путин.Главе государства подсказали, что в этом году участниками ПМЭФ стали 200 американских представителей.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/gazoprovod-1735132473.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, сша, в мире, экономика

Путин оценил работу делегации из США на ПМЭФ

16:42 04.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии подписания на ПМЭФ соглашений по туристическим объектам в Крыму
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии подписания на ПМЭФ соглашений по туристическим объектам в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что число участников ПМЭФ-2021 из США показывает, что американский бизнес заинтересован в работе в РФ и стремится не утратить позиции на российском рынке.
Президенту на пленарном заседании ПМЭФ задали вопрос о том, как привлечь инвестиции из недружественных стран.
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"С помощью работы с теми людьми и с теми компаниями в этих странах, которые не считают нас своими врагами. Вот делегация американских бизнесменов традиционно присутствует на Петербургском экономическом форуме, и года два назад она вообще была самая представительная", - ответил Путин.
Главе государства подсказали, что в этом году участниками ПМЭФ стали 200 американских представителей.
"Ну вот видите. Это показатель того, что американский бизнес заинтересован в работе в России и, несмотря на все политические ограничения, стремится к тому, чтобы не утратить свои позиции на российском рынке", - заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 13:44Петербургский международный экономический форум
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