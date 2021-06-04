https://ria.ru/20210604/putin-1735665214.html
Путин призвал сократить сроки оплаты за товары в рамках закупок
Путин призвал сократить сроки оплаты за товары в рамках закупок - РИА Новости, 04.06.2021
Путин призвал сократить сроки оплаты за товары в рамках закупок
Нужно сократить предельные сроки оплаты за поставки товаров в рамках закупок с 30 до 15 дней, а для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:25
2021-06-04T16:25
2021-06-04T16:25
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Нужно сократить предельные сроки оплаты за поставки товаров в рамках закупок с 30 до 15 дней, а для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) - с 15 до 7 дней, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Нужно сократить предельные сроки расчётов за поставленные товары и услуги с 30 до 15 рабочих дней. Тоже чрезвычайно важная мера. А для малого бизнеса и социально ориентированных НКО - и вовсе с 15 до 7 дней ", - сказал Путин.По его словам, такими преференциями должны пользоваться реально работающие компании, "а не разного рода фиктивные и аффилированные конторы"."Прошу контролирующие органы учитывать этот вопрос", - отметил Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735649785.html
https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735630140.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика