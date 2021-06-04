https://ria.ru/20210604/putin-1735661721.html
Путин рассказал о помощи другим странам в производстве вакцин
Путин рассказал о помощи другим странам в производстве вакцин - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассказал о помощи другим странам в производстве вакцин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что кроме РФ, пока никто не помогает другим странам разворачивать на своих территориях производство вакцин от коронавируса. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:14
2021-06-04T16:14
2021-06-04T16:14
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что кроме РФ, пока никто не помогает другим странам разворачивать на своих территориях производство вакцин от коронавируса."Как вы знаете, Россия вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом, наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами... Мы не только создали уникальные технологии и быстро наладили выпуск вакцин в России, но и помогаем нашим зарубежным партнёрам разворачивать такое производство на своих площадках. Пока, кроме России, этого никто ещё не делает", - заявил Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/vaktsiny-1735630941.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, в мире