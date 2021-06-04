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Петербургский международный экономический форум
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Путин рассказал об объемах поставок газа в Европу
Путин рассказал об объемах поставок газа в Европу - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассказал об объемах поставок газа в Европу
Россия исходит из того, что в будущем поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие 10 лет объемы поставок могут увеличиться на 50 миллиардов кубометров,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:07
2021-06-04T16:33
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
европа
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия исходит из того, что в будущем поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие 10 лет объемы поставок могут увеличиться на 50 миллиардов кубометров, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти, на ближайшие десять лет объем может увеличиться на 50 миллиардов кубических метров…В прошлом году прокачали 180 примерно миллиардов, в этом году мы можем выйти опять за 200 миллиардов, потому что потребность растет резко, экономика требует, развивается, восстанавливается после пандемии", - сказал он.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, европа, экономика

Путин рассказал об объемах поставок газа в Европу

16:07 04.06.2021 (обновлено: 16:33 04.06.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиВ Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод
В Кашинском районе Верхневолжья построят межпоселковый газопровод - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия исходит из того, что в будущем поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие 10 лет объемы поставок могут увеличиться на 50 миллиардов кубометров, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти, на ближайшие десять лет объем может увеличиться на 50 миллиардов кубических метров…В прошлом году прокачали 180 примерно миллиардов, в этом году мы можем выйти опять за 200 миллиардов, потому что потребность растет резко, экономика требует, развивается, восстанавливается после пандемии", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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