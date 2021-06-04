https://ria.ru/20210604/putin-1735659754.html

Путин рассказал об объемах поставок газа в Европу

Путин рассказал об объемах поставок газа в Европу - РИА Новости, 04.06.2021

Путин рассказал об объемах поставок газа в Европу

Россия исходит из того, что в будущем поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие 10 лет объемы поставок могут увеличиться на 50 миллиардов кубометров,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:07

2021-06-04T16:07

2021-06-04T16:33

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

европа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603939769_0:11:1300:742_1920x0_80_0_0_cf2554139adb75b7d244fe67bd23498c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия исходит из того, что в будущем поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие 10 лет объемы поставок могут увеличиться на 50 миллиардов кубометров, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти, на ближайшие десять лет объем может увеличиться на 50 миллиардов кубических метров…В прошлом году прокачали 180 примерно миллиардов, в этом году мы можем выйти опять за 200 миллиардов, потому что потребность растет резко, экономика требует, развивается, восстанавливается после пандемии", - сказал он.

https://ria.ru/20210604/nitka-1735658120.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, европа, экономика