Путин призвал не игнорировать ограничения из-за COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Многие продолжают игнорировать ограничения из-за COVID, думая, что их пандемия не коснется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснется, пренебрегают требованиями, которые призывают нас соблюдать врачи. Но сегодняшняя обстановка в России, в Петербурге позволяет нам проводить такие мероприятия без особого риска распространения инфекции", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Пандемия не закончилась, нужно проявлять осторожность, хотя в РФ ситуация лучше, чем во многих других странах, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира. Тем не менее, пандемия не закончилась, и мы должны проявлять осторожность",- сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.