Путин призвал не игнорировать ограничения из-за COVID-19

"К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснется, пренебрегают требованиями, которые призывают нас соблюдать врачи. Но сегодняшняя обстановка в России, в Петербурге позволяет нам проводить такие мероприятия без особого риска распространения инфекции", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.