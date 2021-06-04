https://ria.ru/20210604/putin-1735657120.html

Путин назвал санкции способом недобросовестной конкуренции

Путин назвал санкции способом недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 04.06.2021

Путин назвал санкции способом недобросовестной конкуренции

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ назвал санкции способом недобросовестной конкуренции, они вредят всей мировой экономике. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:58

2021-06-04T15:58

2021-06-04T16:47

владимир путин

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ назвал санкции способом недобросовестной конкуренции, они вредят всей мировой экономике."Мы все говорим об экологии, об экологии, но вот вам, пожалуйста. Ярчайший пример того, что и как происходит. Вообще, санкции - вредная вещь для мировой экономики, она сокращает мировую экономику, вместо того, чтобы помогать ее развитию. Но в данном случае это просто способ недобросовестной конкуренции", - сказал Путин."И если мы говорим о таком источнике, как газ для мировой экономики, давайте не будем забывать, ведь это самый оптимальный, самый востребованный продукт на достаточно большой длительный период перехода к зеленой энергетике. Вот он из углеводородов дольше всего останется на рынке", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735657725.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/sanktsii-1735587923.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика