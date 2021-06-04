https://ria.ru/20210604/putin-1735656875.html

Путин предложил пилотный проект по освобождению от НДС для общепита

Путин предложил пилотный проект по освобождению от НДС для общепита - РИА Новости, 04.06.2021

Путин предложил пилотный проект по освобождению от НДС для общепита

Президент РФ Владимир Путин предложил пилотный проект по освобождению от НДС для сферы общественного питания, причём ставка в 15% страховых выплат сохранится,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:57

2021-06-04T15:57

2021-06-04T16:36

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735636362_0:21:3170:1804_1920x0_80_0_0_97655331279eb1a95e9d9073cc9dc005.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил пилотный проект по освобождению от НДС для сферы общественного питания, причём ставка в 15% страховых выплат сохранится, даже если численность персонала возрастет до 1,5 тысячи человек, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объёму выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример - сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл - отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому",- сказал Путин на ПМЭФ."Именно для компаний этой отрасли (сферы общественного питания - ред.) предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл - отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210329/obschepit-1603280638.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735649785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика