Путин предложил пилотный проект по освобождению от НДС для общепита
15:57 04.06.2021 (обновлено: 16:36 04.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил пилотный проект по освобождению от НДС для сферы общественного питания, причём ставка в 15% страховых выплат сохранится, даже если численность персонала возрастет до 1,5 тысячи человек, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объёму выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример - сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл - отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому",- сказал Путин на ПМЭФ.
"Именно для компаний этой отрасли (сферы общественного питания - ред.) предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл - отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума.
"Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим ... какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании", - уточнил президент.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.