https://ria.ru/20210604/putin-1735655767.html

Путин оценил значение новых агротехнологий

Путин оценил значение новых агротехнологий - РИА Новости, 04.06.2021

Путин оценил значение новых агротехнологий

Президент России Владимир Путин заявил, что, внедряя новые восстанавливающие почву агротехнологии, власти повысят экологическое благополучие граждан и создадут... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:52

2021-06-04T15:52

2021-06-04T15:52

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, внедряя новые восстанавливающие почву агротехнологии, власти повысят экологическое благополучие граждан и создадут рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии."Внедрять новые восстанавливающие почву агротехнологии, при чем здесь мы можем добиться сразу тройного эффекта. Во-первых, вложив средства в технологии защиты лесного хозяйства, в облагораживание земель, мы повысим экологическое благополучие наших граждан, городов, территорий, где люди живут", - сказал Путин на ПМЭФ."Во-вторых, создадим рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии утилизации парниковых газов. И в-третьих, обеспечим собственный дополнительный фактор конкурентоспособности наших экспортеров на внешних рынках", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/ekologiya-1735639100.html

https://ria.ru/20210310/tekhnologii-1600681695.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика