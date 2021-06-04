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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735655767.html
Путин оценил значение новых агротехнологий
Путин оценил значение новых агротехнологий - РИА Новости, 04.06.2021
Путин оценил значение новых агротехнологий
Президент России Владимир Путин заявил, что, внедряя новые восстанавливающие почву агротехнологии, власти повысят экологическое благополучие граждан и создадут... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:52
2021-06-04T15:52
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, внедряя новые восстанавливающие почву агротехнологии, власти повысят экологическое благополучие граждан и создадут рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии."Внедрять новые восстанавливающие почву агротехнологии, при чем здесь мы можем добиться сразу тройного эффекта. Во-первых, вложив средства в технологии защиты лесного хозяйства, в облагораживание земель, мы повысим экологическое благополучие наших граждан, городов, территорий, где люди живут", - сказал Путин на ПМЭФ."Во-вторых, создадим рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии утилизации парниковых газов. И в-третьих, обеспечим собственный дополнительный фактор конкурентоспособности наших экспортеров на внешних рынках", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/ekologiya-1735639100.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика

Путин оценил значение новых агротехнологий

15:52 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, внедряя новые восстанавливающие почву агротехнологии, власти повысят экологическое благополучие граждан и создадут рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии.
"Внедрять новые восстанавливающие почву агротехнологии, при чем здесь мы можем добиться сразу тройного эффекта. Во-первых, вложив средства в технологии защиты лесного хозяйства, в облагораживание земель, мы повысим экологическое благополучие наших граждан, городов, территорий, где люди живут", - сказал Путин на ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 15:03Петербургский международный экономический форум
Путин заявил, что Россия заинтересована в решении экологических проблем
"Во-вторых, создадим рабочие места в новой высокотехнологичной индустрии утилизации парниковых газов. И в-третьих, обеспечим собственный дополнительный фактор конкурентоспособности наших экспортеров на внешних рынках", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Сотрудники компании ФосАгро в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 21:11
В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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