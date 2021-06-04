https://ria.ru/20210604/putin-1735651382.html

Путин на ПМЭФ призвал вкладываться в климатические проекты в России

Путин на ПМЭФ призвал вкладываться в климатические проекты в России - РИА Новости, 04.06.2021

Путин на ПМЭФ призвал вкладываться в климатические проекты в России

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:42

2021-06-04T15:42

2021-06-04T16:08

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735639537_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_4138a3d35eb3de7ba1debad3dbbe5900.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в РФ."Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают или уже начинают покупать, или задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом. Планируют это делать в дальнейшем. Вместо этого нужно было бы вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране. В конечном итоге, выгода будет больше у тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана", - сказал Путин.Выручка от проектов климатической отрасли в России в перспективе превысит 50 миллиардов долларов в год, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме."Нужно создать прозрачную объективную систему оценки результатов климатических проектов. Это очень важная часть. То есть зафиксировать текущую поглотительную способность участка и ту, которая получится после реализации проекта", - сказал он.По словам президента, необходимо детально проработать критерии климатических проектов, определить, на каких территориях, участках их лучше запускать, какие технологии применять.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735641337.html

https://ria.ru/20210604/ekologiya-1735639100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика