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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735651382.html
Путин на ПМЭФ призвал вкладываться в климатические проекты в России
Путин на ПМЭФ призвал вкладываться в климатические проекты в России - РИА Новости, 04.06.2021
Путин на ПМЭФ призвал вкладываться в климатические проекты в России
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:42
2021-06-04T16:08
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в РФ."Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают или уже начинают покупать, или задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом. Планируют это делать в дальнейшем. Вместо этого нужно было бы вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране. В конечном итоге, выгода будет больше у тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана", - сказал Путин.Выручка от проектов климатической отрасли в России в перспективе превысит 50 миллиардов долларов в год, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме."Нужно создать прозрачную объективную систему оценки результатов климатических проектов. Это очень важная часть. То есть зафиксировать текущую поглотительную способность участка и ту, которая получится после реализации проекта", - сказал он.По словам президента, необходимо детально проработать критерии климатических проектов, определить, на каких территориях, участках их лучше запускать, какие технологии применять.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735641337.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика

Путин на ПМЭФ призвал вкладываться в климатические проекты в России

15:42 04.06.2021 (обновлено: 16:08 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в РФ.
"Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают или уже начинают покупать, или задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом. Планируют это делать в дальнейшем. Вместо этого нужно было бы вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране. В конечном итоге, выгода будет больше у тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана", - сказал Путин.
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Выручка от проектов климатической отрасли в России в перспективе превысит 50 миллиардов долларов в год, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Значимость природного потенциала России огромна и колоссальна. По оценкам экспертов выручка новой климатической отрасли в ближайшей перспективе может превысить 50 миллиардов долларов в год. Это хорошее, выгодное направление для инвестиций для российских и зарубежных компаний. Мы приглашаем к такой работе заинтересованные компании и будем создавать для этого все необходимые условия", - сказал он.
"Нужно создать прозрачную объективную систему оценки результатов климатических проектов. Это очень важная часть. То есть зафиксировать текущую поглотительную способность участка и ту, которая получится после реализации проекта", - сказал он.
По словам президента, необходимо детально проработать критерии климатических проектов, определить, на каких территориях, участках их лучше запускать, какие технологии применять.
"При этом плавно наладить мониторинг эмиссии и поглощения парниковых газов, основанный в том числе на наблюдениях из космоса, цифровых технологиях и методиках искусственного интеллекта. Такая национальная система с привлечением потенциала нашей науки уже выстраивается. Мы создаем здесь сеть так называемых карбоновых полигонов, где отрабатывается контроль эмиссии и поглощения углекислого газа в режиме реального времени, производится оценка состояния природных систем, качества водных ресурсов и других параметров", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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