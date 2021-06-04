https://ria.ru/20210604/putin-1735641337.html
Путин предложил вариант решения проблемы глобального потепления
Путин предложил вариант решения проблемы глобального потепления - РИА Новости, 04.06.2021
Путин предложил вариант решения проблемы глобального потепления
Чтобы решить проблему глобального потепления, сокращения выбросов недостаточно, важно разобраться с накопленными парниковыми газами, сообщил президент РФ... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:09
2021-06-04T15:09
2021-06-04T16:39
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Чтобы решить проблему глобального потепления, сокращения выбросов недостаточно, важно разобраться с накопленными парниковыми газами, сообщил президент РФ Владимир Путин."Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов, конечно, недостаточно. Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель - это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере", - рассказал Путин на ПМЭФ.Главная задача в этой области, по словам главы государства, - "научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/putin-1735041040.html
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Путин назвал главную задачу для решения проблемы глобального потепления
Путин назвал главную задачу для решения проблемы глобального потепления
2021-06-04T15:09
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РИА Новости
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, в мире