https://ria.ru/20210604/putin-1735641337.html

Путин предложил вариант решения проблемы глобального потепления

Путин предложил вариант решения проблемы глобального потепления - РИА Новости, 04.06.2021

Путин предложил вариант решения проблемы глобального потепления

Чтобы решить проблему глобального потепления, сокращения выбросов недостаточно, важно разобраться с накопленными парниковыми газами, сообщил президент РФ... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:09

2021-06-04T15:09

2021-06-04T16:39

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Чтобы решить проблему глобального потепления, сокращения выбросов недостаточно, важно разобраться с накопленными парниковыми газами, сообщил президент РФ Владимир Путин."Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов, конечно, недостаточно. Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель - это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере", - рассказал Путин на ПМЭФ.Главная задача в этой области, по словам главы государства, - "научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/putin-1735041040.html

россия

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Путин назвал главную задачу для решения проблемы глобального потепления Путин назвал главную задачу для решения проблемы глобального потепления 2021-06-04T15:09 true PT0M30S

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, в мире