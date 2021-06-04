https://ria.ru/20210604/putin-1735640873.html
Путин рассчитывает, что европейские партнеры будут выбирать выгоду
Путин рассчитывает, что европейские партнеры будут выбирать выгоду - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассчитывает, что европейские партнеры будут выбирать выгоду
Россия рассчитывает, что европейские партнеры и в дальнейшем будут выбирать выгоду, а не текущие политические конъюнктурные моменты, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:08
2021-06-04T15:08
2021-06-04T15:20
северный поток — 2
газпром
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что европейские партнеры и в дальнейшем будут выбирать выгоду, а не текущие политические конъюнктурные моменты, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать вверх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - сказал он, выступая на ПМЭФ.Ранее в ходе своего выступления Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, и "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. По его словам, Россия готова и в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/investitsii-1735635750.html
https://ria.ru/20210311/putin-1600802151.html
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северный поток — 2, газпром, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика