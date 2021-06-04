https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html
Путин призвал освободить малый бизнес от налоговой отчетности
Путин призвал освободить малый бизнес от налоговой отчетности - РИА Новости, 04.06.2021
Путин призвал освободить малый бизнес от налоговой отчетности
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ поручил парламентариям довести до конца работу над законопроектом, освобождающим малый бизнес от налоговой отчетности. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:03
2021-06-04T15:03
2021-06-04T15:20
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ поручил парламентариям довести до конца работу над законопроектом, освобождающим малый бизнес от налоговой отчетности."Добавлю, что мы уже договорились освободить от налоговой декларации тех предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Обращаю внимание коллег из правительства и парламента, соответствующий законопроект принят в первом чтении ещё в прошлом году, но с тех пор работа на нем забуксовала. Прошу в ближайшее время довести его до конца", - рассказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика