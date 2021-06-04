https://ria.ru/20210604/putin-1735635047.html
Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса
Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса
Новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании будут запущены в России в этом году - зонтичное предоставление поручительств, новый механизм... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:52
2021-06-04T14:52
2021-06-04T15:28
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
бизнес
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании будут запущены в России в этом году - зонтичное предоставление поручительств, новый механизм поддержки позволит таким предприятиям привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным."По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года", - сказал президент.Необходимо освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги установлены здесь давно, не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет, компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое - до 800 миллионов рублей, тем самым избавив большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг", - заявил Путин.Доля товаров и услуг, которые крупные компании и учреждения обязаны закупать у малого и среднего бизнеса, будет увеличена до не менее 25%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Речь, по его словам, идёт и о компаниях, которые работают в рамках 223 федерального закона и с государственными муниципальные органами в рамках 44 закона."Здесь много нюансов, я это понимаю, и понимаю прекрасно, что есть некоторые виды товаров, которые российская промышленность даже не выпускает. Но планка должна быть такой, которой я сказал, а нюансы правительство доработает ", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html
https://ria.ru/20210603/pravila-1735374425.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), бизнес, владимир путин, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости
. Новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании будут запущены в России
в этом году - зонтичное предоставление поручительств, новый механизм поддержки позволит таким предприятиям привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил президент РФ Владимир Путин
.
"Предлагаю уже в текущем году запустить новые механизмы поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств", - сказал Путин на ПМЭФ
.
Он отметил, что корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным.
"По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года", - сказал президент.
Необходимо освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги установлены здесь давно, не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет, компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое - до 800 миллионов рублей, тем самым избавив большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг", - заявил Путин.
Доля товаров и услуг, которые крупные компании и учреждения обязаны закупать у малого и среднего бизнеса, будет увеличена до не менее 25%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Предлагаю увеличить долю товаров и услуг, которые наши крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая некоммерческие организации. Эта доля должна составлять не менее 25%", - сказал Путин.
Речь, по его словам, идёт и о компаниях, которые работают в рамках 223 федерального закона и с государственными муниципальные органами в рамках 44 закона.
"Здесь много нюансов, я это понимаю, и понимаю прекрасно, что есть некоторые виды товаров, которые российская промышленность даже не выпускает. Но планка должна быть такой, которой я сказал, а нюансы правительство доработает ", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ
.