https://ria.ru/20210604/putin-1735635047.html

Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса - РИА Новости, 04.06.2021

Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании будут запущены в России в этом году - зонтичное предоставление поручительств, новый механизм... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:52

2021-06-04T14:52

2021-06-04T15:28

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

бизнес

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735632311_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_38b0d03951319672548513c366319b1b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании будут запущены в России в этом году - зонтичное предоставление поручительств, новый механизм поддержки позволит таким предприятиям привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным."По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года", - сказал президент.Необходимо освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги установлены здесь давно, не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет, компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое - до 800 миллионов рублей, тем самым избавив большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг", - заявил Путин.Доля товаров и услуг, которые крупные компании и учреждения обязаны закупать у малого и среднего бизнеса, будет увеличена до не менее 25%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Речь, по его словам, идёт и о компаниях, которые работают в рамках 223 федерального закона и с государственными муниципальные органами в рамках 44 закона."Здесь много нюансов, я это понимаю, и понимаю прекрасно, что есть некоторые виды товаров, которые российская промышленность даже не выпускает. Но планка должна быть такой, которой я сказал, а нюансы правительство доработает ", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html

https://ria.ru/20210603/pravila-1735374425.html

https://ria.ru/20210604/genprokuror-1735563803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), бизнес, владимир путин, экономика