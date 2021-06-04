Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735635047.html
Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса
Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса
Новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании будут запущены в России в этом году - зонтичное предоставление поручительств, новый механизм... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:52
2021-06-04T15:28
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
бизнес
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735632311_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_38b0d03951319672548513c366319b1b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании будут запущены в России в этом году - зонтичное предоставление поручительств, новый механизм поддержки позволит таким предприятиям привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным."По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года", - сказал президент.Необходимо освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги установлены здесь давно, не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет, компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое - до 800 миллионов рублей, тем самым избавив большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг", - заявил Путин.Доля товаров и услуг, которые крупные компании и учреждения обязаны закупать у малого и среднего бизнеса, будет увеличена до не менее 25%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Речь, по его словам, идёт и о компаниях, которые работают в рамках 223 федерального закона и с государственными муниципальные органами в рамках 44 закона."Здесь много нюансов, я это понимаю, и понимаю прекрасно, что есть некоторые виды товаров, которые российская промышленность даже не выпускает. Но планка должна быть такой, которой я сказал, а нюансы правительство доработает ", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html
https://ria.ru/20210603/pravila-1735374425.html
https://ria.ru/20210604/genprokuror-1735563803.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735632311_602:159:2773:1787_1920x0_80_0_0_d355b6764da8d21ac1782e8d025e3a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), бизнес, владимир путин, экономика

Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

14:52 04.06.2021 (обновлено: 15:28 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании будут запущены в России в этом году - зонтичное предоставление поручительств, новый механизм поддержки позволит таким предприятиям привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Предлагаю уже в текущем году запустить новые механизмы поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств", - сказал Путин на ПМЭФ.
Он отметил, что корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным.
"По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года", - сказал президент.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
15:03Петербургский международный экономический форум
Путин призвал освободить малый бизнес от налоговой отчетности
Необходимо освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги установлены здесь давно, не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет, компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое - до 800 миллионов рублей, тем самым избавив большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг", - заявил Путин.
Владимир Евтушенков - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 10:38
Евтушенков призвал изменить "правила игры" для бизнеса
Доля товаров и услуг, которые крупные компании и учреждения обязаны закупать у малого и среднего бизнеса, будет увеличена до не менее 25%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Предлагаю увеличить долю товаров и услуг, которые наши крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая некоммерческие организации. Эта доля должна составлять не менее 25%", - сказал Путин.
Речь, по его словам, идёт и о компаниях, которые работают в рамках 223 федерального закона и с государственными муниципальные органами в рамках 44 закона.
"Здесь много нюансов, я это понимаю, и понимаю прекрасно, что есть некоторые виды товаров, которые российская промышленность даже не выпускает. Но планка должна быть такой, которой я сказал, а нюансы правительство доработает ", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
10:31Петербургский международный экономический форум
Генпрокурор России предложил отложить введение новых проверок бизнеса
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)БизнесВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
Лента новостейМолния