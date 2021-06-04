https://ria.ru/20210604/putin-1735629086.html
Путин рассказал о неравномерности восстановления мировой экономики
Путин рассказал о неравномерности восстановления мировой экономики - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассказал о неравномерности восстановления мировой экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, это чревато увеличением разрыва уровня жизни как внутри стран, РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:33
2021-06-04T14:33
2021-06-04T14:58
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
петербургский международный экономический форум
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, это чревато увеличением разрыва уровня жизни как внутри стран, так и между ними.По его словам, несмотря на глубину прошлогоднего спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается максимальный рост ВВП с 70-х годов прошлого века."Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбаланса, увеличением разрыва уровня жизни как внутри отдельных стран, так и между ними", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Неравномерное восстановление экономики в мире порождает серьезные политические риски для развития стран и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Это порождает серьёзные политические, экономические и социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021, говоря о не равномерном восстановлении экономики в мире.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/investitsii-1735635750.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, владимир путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, это чревато увеличением разрыва уровня жизни как внутри стран, так и между ними.
По его словам, несмотря на глубину прошлогоднего спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается максимальный рост ВВП с 70-х годов прошлого века.
"Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбаланса, увеличением разрыва уровня жизни как внутри отдельных стран, так и между ними", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Неравномерное восстановление экономики в мире порождает серьезные политические риски для развития стран и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Это порождает серьёзные политические, экономические и социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ
-2021, говоря о не равномерном восстановлении экономики в мире.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.