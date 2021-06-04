https://ria.ru/20210604/putin-1735592073.html

Путин вернулся в офлайн-режим, но не полностью, рассказал Песков

Путин вернулся в офлайн-режим, но не полностью, рассказал Песков - РИА Новости, 04.06.2021

Путин вернулся в офлайн-режим, но не полностью, рассказал Песков

Президент России Владимир Путин уже вернулся к работе в офлайн-режиме, но не полностью, это плавное возвращение, поскольку пандемия коронавируса ещё не ушла,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:20

2021-06-04T12:20

2021-06-04T12:20

распространение коронавируса

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже вернулся к работе в офлайн-режиме, но не полностью, это плавное возвращение, поскольку пандемия коронавируса ещё не ушла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы видите, что он уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью. Все-таки пандемия еще не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим - насколько возможно стопроцентное возвращение в прежний режим. Вы видите, что мы вроде в офлайне, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда Путин вернется в офлайн-режим.Он отметил, что президент также соблюдает необходимые в этих условиях ограничения.

https://ria.ru/20210510/putin-1731660305.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика