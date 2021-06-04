https://ria.ru/20210604/putin-1735555038.html

Песков рассказал о планируемой встрече Путина и Байдена

Песков рассказал о планируемой встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 04.06.2021

Песков рассказал о планируемой встрече Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече получат возможность обсудить имеющиеся между странами разногласия, каждый из них поднимет те... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:38

2021-06-04T09:38

2021-06-04T09:38

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

сша

политика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече получат возможность обсудить имеющиеся между странами разногласия, каждый из них поднимет те темы, которые считает первоочередными для своей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встречу планируется провести 16 июня в Женеве."Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/peregovory-1735336961.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, политика