https://ria.ru/20210604/putin-1735555038.html
Песков рассказал о планируемой встрече Путина и Байдена
Песков рассказал о планируемой встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 04.06.2021
Песков рассказал о планируемой встрече Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече получат возможность обсудить имеющиеся между странами разногласия, каждый из них поднимет те... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:38
2021-06-04T09:38
2021-06-04T09:38
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джо байден
дмитрий песков
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сша
политика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече получат возможность обсудить имеющиеся между странами разногласия, каждый из них поднимет те темы, которые считает первоочередными для своей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встречу планируется провести 16 июня в Женеве."Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/peregovory-1735336961.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, политика